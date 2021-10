FEM SPANINGAR: "Vad har hänt med Birmancevic?"

Rättvis Mjällby-ledning i paus Tack vare AIK:s seger mot Djurgården tidigare i dag var det upplagt för Malmö FF att gå upp i serieledning. Då krävdes en vinst mot ett Mjällby som låg på kvalplats, vilket skulle visa sig vara nog så svårt. MFF hade stora problem att få igång något bolltempo och slarvade flera gånger i passningsspelet. Det är sällan som Anders Christiansen, i nummer tio-rollen, varit så osynlig, och det första skottet på mål dröjde till minut 40. Mjällby anföll framgångsrikt på sin vänsterkant genom Kadir Hodzic främst, och det var från den som ledningsmålet efter en kvart kom. MFF:s Johan Dahlin fumlade på ett skott och returen kunde Mamudu Moro raka in från nära håll. Mjällby hade bud på fler mål, och en lysande halvlek belönades med en rättvis ledning i paus. Detta trots att de startade med kapten David Löfquist, bästa målskytten Jacob Bergström och nyförvärvet Sam Johnson på bänken.

Total missräkning för Malmö FF Malmö FF rivstartade i andra halvlek. Inom de två första minuterna hade Jo Inge Berget skjutit utanför från ett hyfsat läge och Colak avslutat över efter Carljohan Erikssons enda misstag i Mjällbymålet. MFF öste på under den här perioden av matchen, innan de återigen stötte på patrull mot gästernas fembackslinje. Hemmalaget tappade både fart och fantasi, och förlitade sig nästan bara på inlägg under en desperat slutperiod i matchen. De skapade ett farligt läge, Adi Nalics nick på tilläggstid som stoppades av Eriksson, och Mjällby försvarade hem en otroligt viktig trepoängare. Missräkningen för MFF däremot är total. De är fortsatt tre poäng bakom serieledaren, som efter söndagens spel fortsatt heter Djurgården. Skadeproblemen fortsätter - sedan onsdagens förlust mot Zenit föll Bonke Innocent (sjuk) och Franz Brorsson bort från startelvan - och Emil Lindman från P19-laget fick som en konsekvens plats på bänken. Skadorna till trots börjar det snart bli slut på ursäkter för Malmö FF, som den senaste månaden tagit alldeles för få poäng sett till de spelmässiga prestationerna. Nu kommer ett landslagsuppehåll lägligt, framförallt i syfte att få tillbaka ett gäng spelare.

Peña visade grym teknik men inte mycket annat På grund av en efterhängsen vadskada hade mittfältaren bara spelet drygt 80 minuter i MFF-tröjan sedan ankomsten i augusti. Sergio Peña fick i dag starta för första gången och visade direkt prov på en silkeslen touch med bollen vid fötterna. Men liksom hela Malmö FF hade 25-åringen svårt med kreativiteten under de första 45 minuterna. I andra halvlek var den peruanske landslagsmannen mer involverad, bröt bollar och hade ett tungt skott som Eriksson fick sträcka ut sig på och rädda. Peña byttes sedan ut efter 65 minuter. Utöver en teknik som är långt över allsvensk standard visade han dock inte mycket i dag.

Vad har hänt med Birmancevic? Den första halvleken mot Zenit såg ut att vara ett trendbrott från Veljko Birmancevics vikande form den senaste månaden. 23-åringen strålade under sommaren, stod för frisparksmålet som säkrade Champions League-avancemang, och gjorde nio mål i allsvenskan och CL-kvalet efter EM-upphållet. För det belönades yttern med en plats i det serbiska landslaget - men sedan den samlingen för en månad sedan har Birmancevic gjort noll poäng och inte alls varit katalysatorn i MFF:s spel på samma sätt. Hans vikande form är ytterligare en anledning till att MFF bara vunnit två av fem allsvenska matcher under hösten.

Mjällbys otroliga svit

Otroligt nog hade Mjällby inför matchen inte släppt in mål sedan den 15 augusti, när de förlorade mot Djurgården med 0-1. Efter den matchen 2-0-besegrade Blekingelaget Degerfors och fyra raka 0-0-matcher följde på den, innan de slog Elfsborg med 4-0 i den senaste omgången. Sviten utan insläppt mål är nu uppe i sju matcher, efter den kanske tuffaste bortamatchen av alla i serien. Fembackslinjen stod för en suverän insats och darrade egentligen bara under andra halvlekens inledning. Mjällby ska dock skänka ett extra tack till Carljohan Eriksson, som med all önskvärd tydlighet visade varför han tagit över målvaktspositionen från Samuel Brolin sedan sommaren.