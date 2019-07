FEM SPANINGAR: ”Välbehövlig boost för Kacaniklics självförtroende”

Hammarbys imponerande rivstart

Hammarby tycktes den här söndagen vara rejält spelsuget mot ett blekt Falkenberg på Tele2 Arena. 18 minuter dröjde det, sedan var matchen avgjord. 3-0 till Bajen på resultattavlan. Hammarby hade dessutom ett stolpskott i den tredje minuten och hade kunnat leda med mer än 3-0 i halvtid. Falkenberg var rejält taget på sängen och när spelarna samlades i en ring efter 3-0-målet i mitten av egen planhalva, så talade bilderna för att laget nog var lite i chock efter mardrömsstarten.

Hammarby har blandat och gett i år, men när Stockholmslaget har ställts mot lag som är sämre eller hör hemma på nedre halvan av allsvenska tabellen, så har det inte varit något snack om saken. Hammarby körde tidigare i år också över AFC Eskilstuna, Östersund och Örebro, där siffrorna i den sistnämnda matchen visserligen talade för något annat. Självklart imponerande insats den här eftermiddagen, men det är mot bättre lag som Hammarby nu måste börja prestera ordentligt för en topplacering. Annars är risken att laget blir bortkopplat från striden om Europa-platserna.

Kacaniklic hattrickskytt i allsvenskan - välbehövlig ”boost” för självförtroendet

Hammarbys prestigevärvning Alexander Kacaniklic är äntligen målskytt i allsvenskan. Kantspringaren, som anslöt med stora förväntningar på sig men som hade svårt att imponera under vårsäsongen, blev i första halvlek frispelad i straffområdet av Nikola Djurdjic och var kylig till 1-0. Därefter spelade han även osjälviskt fram anfallskollegan Djurdjic till 2-0 innan han i andra halvlek bjöd på ytterligare två mål. Det andra målet var en riktig delikatess med ett läckert avslut upp i nättaket, medan det tredje var efter ett friläge med en kylig placering i mål.

Kacaniklic var mer inblandad i spelet än tidigare och möjligen kan den här matchen ge hans självförtroende en välbehövlig ”boost”. Spelare pratar ofta om just självförtroende och att det är tungan på vågen för bättre formmässiga perioder under en säsong. Kacaniklic kan nu möjligen komma igång under andra halvan av säsongen med hjälp av just ett bättre självförtroende och börja leva upp till de högt ställda förväntningarna. Under våren visade han inte mycket av det som gjorde att han spelade Premier League-fotboll med Fulham och var en del av det svenska landslaget, men den här eftermiddagen fick vi en aptitretare av det. Kacaniklic log igen - visst var det efterlängtat.

Måsteseger för Hammarby - men ännu långt ifrån Europa-plats

Hammarby körde över Falkenberg och tog därmed första segern på fem matcher i allsvenskan. Hammarby hade inför eftermiddagens match två raka förluster och dessförinnan två raka kryss, ingen imponerande resultatrad om man vill spela i Europa nästa år. Därmed var det ett måste med seger mot Falkenberg och så blev det ju också.

Nikola Djurdjic pratade i halvtid om att laget var hungrigt och om vikten att vända på den negativa trenden. Det är tydligt att det var lagets stora målbild inför eftermiddagens match. Men samtidigt har Bajen fortsatt fem poäng upp till Djurgården på tredjeplats, som har en match mindre spelad och sex poäng upp till AIK på andraplats, som har en match mer spelad. Bajen behöver fortsätta i den här andan om man vill slåss hela vägen om Europa-platser i höst. Om man blir bortkopplad från den striden, så får nog den här säsongen ses som misslyckad.

Den här förlusten kan sitta i länge för Falkenberg

Falkenberg besegrade i förra omgången Elfsborg med 2-1 på hemmaplan och bärgade därmed första segern på drygt tre månader. Tränaren Hasse Eklund sa inför mötet med Bajen att laget har bra självförtroende efter senaste segern och att FFF ”alltid brukar vara bra på höstsäsongerna”. Det var inte något som varken syntes eller märktes på Tele2 Arena. Nu är laget åter tillbaka på ruta ett och känslan är att den här förlusten kan sitta i ett tag. Det är aldrig roligt att förlora, än mindre med 6-2. Det var klasskillnad på Tele2 Arena - och ett lag som redan förlorat mycket behöver inte en sådan här match. Falkenberg är fortsatt nästjumbo, men med ynka tre poäng upp till Helsingborg, som visserligen har en match mindre spelad, på säker mark. Det är klart att hoppet i spelartruppen lever om allsvensk fotboll i Halland även nästa år, men det kommer sannerligen bli tufft.

20 tysta minuter i protest - men tre avbrott för mål

Svenska Fotbollssuporterunionen (SFSU) uppmanade i veckan till gemensam protest från samtliga allsvenska lags supportrar i 14:e omgången mot polisens mer aktiva tillämpning av villkorstrappan för att få bort pyroteknik från läktare. Då var det nära på tyst under matchens första 20 minuter på Tele2 Arena. Däremot kunde inte supportrar hålla sig från att uttrycka besvikelse när Muamer Tankovic i tredje minuten sköt i stolpen och senare glädje när Alexander Kacaniklic, Vidar Örn Kjartansson och Nikola Djurdjic alla gjorde mål under matchens första 18 minuter. Självklart en lite märklig och annorlunda känsla när det är så tyst på en arena, där det i normala fall bjuds på en mäktig ljudkuliss. Återstår nu att se var nästa ingrediens är i den här ”soppan”.