FEM SPANINGAR: "Valdimarsson förtjänade mer - var på väg att bli möjlig guldjoker"

Peking bjöd på det de inte fick bjuda på

I intervjun med Discovery+ inför matchen tryckte IFK Norrköpings tränare Rikard Norling på att Elfsborg främst är ett skickligt lag vad gäller omställningar. Ändå var det precis vad Peking åkte på vid Jeppe Okkels 1-0-mål. Jonathan Levi slog en slarvig passning som gav bortalaget chansen att hugga, och det gjorde man. Elfsborgs 2-1-mål? Ja, då släppte IFK in ytterligare ett mål som bygger på en av Borås-lagets stora styrkor: Johan Larssons fina offensiv och högerfot. Alla vet att han är en av allsvenskans bästa spelare och att det gäller att ha koll i boxen när han får ett inspelsläge på kanten. Men Norrköping plockade inte upp Per Frick, som dunkade in bollen i nät.

Vad är det med Simon Strand och tv-kameror?

Ja, Simon Strand är en bra allsvensk spelare. Han är inte bara en buse. Men han är en buse, den stämpeln kommer han få fortsätta leva med och försöka tvätta bort om han agerar som han gjorde på Platinumcars Arena under söndagen. Först varnades han för en onödig eftersläng på Dino Salihovic och därefter åkte han på sitt andra gula kort när han stoppade Abdulrazaq Ishaq i ett intressant läge. Solklara kort? Nej, men de är också svåra att klaga på då han tydligt ger domaren Kaspar Sjöberg möjligheten att dra upp dem. Och vad är det med Strand och tv-kameror? Efter utvisningen mot Norrköping slog han till en tv-kamera på väg ut från planen och den som minns Elfsborgs bortamatch mot Feyenoord i play off-rundan av Europa Conference League kommer ihåg att vänsterbacken rev ner en tv-kamera även i den fajten.

En rimlig Norrköping-vändning

Utvisningen gjorde så klart Elfsborgs utmaning ännu tuffare. Jimmy Thelin fick skifta om till en 4-4-1-uppställning och Peking satte tryck på gästerna. Redan i slutet av den första halvleken tvingades Hakon Valdimarsson storspela i Elfsborgs mål och det fortsatte han göra efter paus. Kvitteringen dröjde och länge satt jag bara på läktaren och undrade hur bollen inte kunde gå in i gästernas mål. Men antingen var Valdimarsson, stolpen eller en heroisk Leo Väisänen i vägen. Det numerära underläget för ett tappert kämpande Elfsborg skulle dock bli för tufft i längden. 2-2 kom med tio minuter kvar och kort därefter satte Norrköping 3-2. En rimlig händelseutveckling med tanke på matchbilden och vad Strands röda kort fick för effekt.

Guldet långt bort för Elfsborg

Nu har Elfsborg tre poäng upp till Malmö i kampen om SM-guldet och med fyra omgångar kvar att spela är det svårt att se hur Borås-laget ska kunna resa sig och ta ikapp det försprånget på ett tungt, rutinerat och stjärnspäckat MFF. Simon Strands utvisning kan stå sig dyrt och med tanke på att han, och även Frederik Holst (som blev utvisad på tilläggstid i andra halvlek), är avstängd i nästa match - samt att Leo Väisänen klev av med en huvudskada - känns inte Elfsborgs förutsättningar särskilt goda framöver. Den här kvällen kostade väldigt, väldigt mycket…

Reserven kunde blivit en möjlig guldjoker

Mot IFK Göteborg tidigare i oktober var Elfsborgs förstemålvakt Tim Rönning, som är en av allsvenskans allra bästa, avstängd. Då fick 19-årige nyförvärvet från isländska Grotta, Hakon Valdimarsson, chansen mellan stolparna. Han tog den och har fått fortsatt förtroende sedan dess. Talangen har presterat på en hög nivå och mot Norrköping gjorde han en stormatch. Han var verkligen värd mer än att få släppa in tre mål. Ett tag såg reserven ut att kunna bli en möjlig guldjoker. Så lär det inte bli nu, men Hakon Valdimarsson är verkligen ett namn att lägga på minnet.