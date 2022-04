FEM SPANINGAR: "Viktigt för Djurgården - det gick att känna igen honom"

Riskfyllt Sirius blev straffat

Spelet böljade fram och tillbaka under de första tio minuterna. Båda lagen inledde piggt och Sirius bolltrillande såg härligt ut, men var också riskfyllt. För visst, flera gånger slog man ut lagdelar hos Djurgården och tog sig in i farliga ytor, men vid en rad tillfällen blev man av med boll på ett sätt som gav farligheter för hemmalaget. Efter sisådär 20 minuter började också Djurgården trycka ner motståndet allt mer och då blev det till slut för svårt för gästerna att spela sig ur varje situation. En slarvig och farlig passning av Marcus Mathisen efter en kort inspark gjorde att Hampus Finndell fick fritt fram att dundra in 1-0 och innan paus gjorde ett klassinlägg från Elias Andersson och en klassnick från Sead Haksabanovic att det stod 2-0 till Djurgården.

Bisarr bjudning till 4-0

Inför andra halvlek sa Sirius tränare Daniel Bäckström till Discovery+ att det fanns positiva saker i spelet under de första 45 minuterna och att de skulle ge sitt spelsätt ytterligare en chans i den andra halvleken. Man skulle fortsätta på den inslagna vägen. ”Vi ska trycka på och så ser vi vart det landar”, sa Bäckström. Att då åka på ett 3-0-mål bara några minuter in i andra halvlek förstörde så klart all form av plan för Uppsala-laget. Det målet kom till efter ett fint anfall, då Djurgården rullade upp Sirius. Men 4-0-målet som kom en stund senare var en ännu värre bjudning än 1-0-målet. Marcus Mathisen lät Victor Edvardsen kliva in i en duell bara någon meter ifrån målet efter en inspark och fick se motlägget resultera i att bollen gick i en båge över Tommi Vaiho (inlånad från Djurgården) och in i nät. Bisarrt.

Nu gick det att känna igen Haksabanovic

Hittills i allsvenskan har Sead Haksabanovic, i stora stunder, haft problem med att komma till sin rätt. Han har blivit hårt bevakad av motståndare, fått få bollar mot sig och inte lyckats leverera på topp när han väl haft den vid fötterna. Men mot Sirius kom han loss - och var den där Sead Haksabanovic som allsvenska supportrar lärt känna. Han kom i många en mot en-lägen, och hotade både med skott och inlägg. I den 35:e minuten snurrade han upp Aron Bjarnason så mycket att Sirius islänning föll pladask ner på plastmattan. Fyra minuter senare nickade han, på ett oerhört fint sätt, in 2-0. Viktigt för Djurgården att det klaffade för den inlånade stjärnan igen. Han måste ju leverera när han är här under en så kort tid.

Det här var precis vad Djurgården behövde

ANNONS Ja, det är så klart världens mest öppna dörr att slå in. Men det här var precis vad Djurgården behövde. Mål av Sead Haksabanovic, mål av Victor Edvardsen, en hållen nolla och 4-0 totalt. Efter sju poäng på fem matcher och den tunga derbyförlusten fanns det så klart en stor press på de blårandiga. Någon eller några segrar till framöver och man kan slippa jobba i motvind på samma sätt och stressas av att andra lag rycker i toppen.

Nu sätts Sirius på prov

Sirius har en intressant trupp och ledarstab, gör mycket rätt som klubb och inledde säsongen starkt (sju poäng på tre matcher). Men nu har man åkt på smäll efter smäll i tre raka matcher. 0-3 mot Mjällby, 0-3 mot Hammarby och 0-4 mot Djurgården. Alltså, 0-10 på de senaste tre matcherna och enorma bjudningar i den här matchen. Daniel Bäckströms mannar sätts på ett mentalt prov framöver. Hur ska man resa sig upp? Och hur ska man exempelvis hantera en tuff och svår bortamatch mot Varberg i nästa omgång, där finlir kanske inte alltid är rätt väg att gå för tre poäng?