FEM SPANINGAR: "Vilket derby det blev - en allsvensk känsla över matchen"

Vilken intensitet!

Det märktes på planen att det rörde sig om ett derby. Det small nämligen i närkamperna flera gånger under de första tio minuterna, och det satte någonstans nivån för matchen. För det fortsatte att vara tufft spel därefter och ibland blev det grinigt. Någon vanlig träningsmatch handlade det definitivt inte om. Det här var ett derby som inte bara supportrarna på läktarna väldigt gärna ville vinna, spelarna visade att matchen betydde mycket även för dem.

Öis vassast i första halvleken

Spelmässigt då? I den första halvleken var det superettan-laget Örgryte som var klart farligast framåt. Vid flera tillfällen var Öis nära att överlista Erik Dahlin i Blåvitts mål, bland annat träffade man stolpen och brände ett friläge. IFK Göteborg lyckades inte omvandla sitt bollinnehav till några farligheter. Bolltempot saknades och de offensiva initiativen lyste med sin frånvaro. Till slut såg det nästan ut som att Blåvitt bara ville spela av de första 45 minuterna utan ett insläppt mål för att kunna ta nya tag inför den andra halvleken.

Föddes en ny IFK-stjärna?

I inledningen av den andra halvleken var Öis återigen nära att spräcka Blåvitts nolla, när Diego Montiel frispelade Alibek Aliev. Men IFK-keepern Erik Dahlin räddade Alievs avslutsförsök. Därefter var det egentligen slut på Örgrytes offensiva dominans. Sista halvtimmen var det IFK som var det klart bättre laget. Poya Asbaghis mannar skapade flera vassa lägen och när Öis tröttnade hade Blåvitt mer kraft och energi att plocka fram. Laget fick logiskt in 1-0, och det genom 16-årige debutanten Benjamin Nygren. Han hoppade in i den andra halvleken och visade upp en orädd spelstil. Först serverade han Mix Diskerud ett bra avslutsläge och nickade sedan själv in bollen i nät. Föddes en ny blåvit stjärna den här lördagen?

Montiel imponerade för Öis

”Oj, vad trivsam han är att titta på”, sa C Mores kommentator Patrik Westberg under matchen. Och ja, det är bara att hålla med. Diego Montiel var briljant i den här matchen och hade i vissa ögonblick lekstuga med IFK Göteborg. Örgrytes nyförvärv från Gefle/Sirius ser på förhand ut att kunna bli lagets viktigaste spelare i offensiven den här säsongen. En spelare att hålla ögonen på.

Fantastisk inramning

Derbyn är inget man vill urvattna, de ska inte spelas för ofta och är egentligen inte träningsmatchskompatibla. Men vilken härlig tillställning det blev av det här. Läktarna kokade och de nästan 10 000 åskådarna på plats bjöd på en inramning som lär lyfta Göteborgsfotbollen inför 2018 års säsong. Träningsmatch? Nej, det var snarare en allsvensk känsla över den här drabbningen. Nu är det dags att dra igång serierna!