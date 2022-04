FEM SPANINGAR: "Wålemarks ersättare kan bli en sensation"

Häcken körde över AIK långa stunder

AIK fick klara sig utan Bilal Hussein i kväll och 18-årige Yasin Ayari ersatte centralt på mittfältet. Under första halvlek blev han och Sebastian Larsson överkörda av Häckens mittfältstrea, och inte blev uppgiften enklare när Jeremejeff stötte in sitt andra mål på en hörna i den 14:e minuten. Nabil Bahouis reducering kom blott fyra minuter senare, men kunde inte hjälpa AIK att ta tillbaka initiativet. Häcken dominerade spelet, vann andrabollarna, och visade upp många uppspelsvägar i anfallet, både centralt och via kanterna. Det var förbluffande att se AIK så passivt i matchen. "Gnaget" hade en bra period alldeles i inledningen av andra halvlek, men tio minuter in i den gjorde Uddenäs sitt första allsvenska mål efter ett mönsteranfall. Åtta minuter senare kom det dräpande 4-1-målet, Jeremejeffs tredje, efter att Mikael Lustig skickat bollen mot eget mål med en felträff. Där stängdes också matchen.

