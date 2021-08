Femte positionsbytet för Larsson - som inte klagar: "Därför är det en fördel att spela i Malmö"

Eric Larsson hoppade in i den 33:e minuten i Champions League-kvalet mot Ludogorets senast, på en nygammal position. Med Anel Ahmedhodzic avstängd och Niklas Moisander utbytt fick högerbacken Larsson kliva in i trebackslinjen – som han brukade göra när Uwe Rösler tränade MFF mellan 2018 och 2019.

- Det kändes bra. Jag var redo – i och med att Anel var avstängd visste jag att vi inte hade någon renodlad mittback på bänken, och jag vet att jag kan göra det bra där. När Niklas gjorde illa sig var det bara att gå in och köra. Det kändes bra, säger Eric Larsson.

30-åringen har inte startat i MFF:s tre senaste Champions League-kvalmatcher. Förklaringen stavas just trebackslinjen som tränaren Jon Dahl Tomasson börjat använda, och valet av de mer traditionella yttrarna Søren Rieks och Jo Inge Berget på kanterna.

Hur har det varit att inte vara en del av den? - Det är klart att man vill spela varje match. Det vill ju alla som är i truppen och som tur var är vi några fler än elva. Det är både det bra och negativa med Malmö, att vi har så många bra här. Det är klart att man vill vara en del av det, och nu har man ändå spelat varannan match. Nu kom jag in mot Ludogorets och gjorde det bra. Vi har en bred trupp och alla kan göra det bra. Nu när Jon har valt att spela med Søren och "JIB" är de lite mer offensiva än både mig och Felix, som ger en offensiv tyngd men samtidigt stabilt bakåt. Det får man respektera och det är bara att jobba hårt. Vill han ändra så är jag redo, vill han ha få ett inhopp så är jag redo för det. Det är som det är, säger Larsson.

Faktum är att mittbacksinhoppet mot Ludogorets var den femte positionen Larsson spelat på under de senaste veckorna. I 5-0-segern mot Degerfors den 17 juli agerade han som högerytter med Beijmo bakom sig, och veckan efter mot Mjällby bytte Larsson till den andra kanten.

Vänsterbacken Jonas Knudsen skadade knät mot just Degerfors och Larsson fick ta danskens position i den senaste bortamatchen mot Halmstad. Larsson börjar bli synonym med mångsidigheten som Jon Dahl Tomasson förespråkar på planen.

Av alla som spelar regelbundet i allsvenskan är det bara MFF-kamraten Christiansen som har högre "expected assists" per match än Larsson, enligt statistikverktyget Playmaker AI.

Malmö FF drar också nytta av Eric Larssons passningsfot. Djurgårdens Magnus Eriksson toppar allsvenskans assistliga med nio framspelningar. Förutom honom har endast Anders Christiansen och Kalmar FF:s Jonathan Ring gjort fler assist än Larssons fem, vilket ger ett snitt på 0,48 målgivande pass per match.

- Nu har det varit en lite annan roll i ytterbacksspelet i Malmö än tidigare. Med full fart framåt har det tidigare varit ganska mycket att lagen kan såra oss på kontringar. Går man upp för mycket så kan det bli väldigt stora ytor bakom oss ytterbackar, så Jon har varit väldigt noga med att en i taget går framåt, och att man ska vara väldigt noga med att freda ytan bakom sig. Det har blivit lite mer defensivt än vad man personligen kanske vill. Man vill hjälpa laget med poäng, mål och assist. Det är klart att man ska fylla på i Jons sätt att spela, men backarnas första roll är att freda målet och se till att det inte släpps in mål. Då är det klart att det blivit en lite mer defensiv roll, samtidigt har jag lyckats göra fem assist och det känns bra i det spelet, säger Larsson.

Denna förändring visar sig i statistiken, där Eric Larsson har en nästan exakt lika hög passningsprocent nu som under förra året. 2020 slog högerbacken 1,19 lyckade inlägg per match - i år är det exakt ett inlägg färre som går till rätt adress. Han sticker dock ut i brytningarna; i MFF är bara Bonke Innocents 3,2 lyckade tacklingar per match bättre än Larssons 3,15.