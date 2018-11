Festförstöraren Eskelinen efter AIK-krysset: "Underbart - jag njöt"

Det blev 0-0 mellan AIK och Gif Sundsvall under söndagen. En seger hade säkrat SM-guldet åt AIK, men i bortamålet storspelade William Eskelinen. Han räddade en rad avslut.

- Min match var väldigt bra. Som lag gjorde vi det fantastiskt, vi försvarade vårt mål med vårt liv. Jag är jättestolt och nöjd över grabbarna som spelade framför mig, säger han till Fotbollskanalen.

22-åringen trivdes på Friends Arena, dit fler än 50 000 människor tagit sig för att se AIK ta SM-guld.

- Det var underbart. Jag njöt varenda minut på planen. Det var en extra motivationsfaktor som spelade in. Det var bara underbart att spela.

Eskelinen är son till den tidigare Hammarby-spelaren Kaj Eskelinen.

- Min pappas karriär är hans karriär och min karriär är min karriär. Det var bara kul att skjuta upp deras guldfirande en vecka.

Vad tänkte du när du blev bombarderad med avslut men bollen inte gick in?

- Jag skrattade lite för mig själv. Bollen ville inte in, det var ju så. Gott betyg till mig, men i stunder hade man också känslan: "Bollen skulle inte in".

Vilket lag tror du vinner guldet?

- Jag tror AIK tar det, avslutar han.

Allt kommer att avgöras nästa helg, då AIK ställs mot Kalmar på bortaplan medan Norrköping åker till Göteborg för att möta Häcken. En poäng ger de svartgula guldet.