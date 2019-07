FFF går mot publikrekord mot Blåvitt: "Största tryck vi varit med om"

På lördag tar Falkenbergs FF emot IFK Göteborg hemma på Falcon alkoholfri arena – och siktar på att sälja slut på biljetter.

Redan nu har FFF sålt fler biljetter än det tidigare publikrekordet mot Malmö FF tidigare i år (5252 åskådare), mycket tack vare Blåvitt-fansen.

- Det tidigare rekordet är redan passerat. Vi har i nuläget sålt drygt 5800 biljetter och det är helt slutsålt bortsett från hemmastå. Där finns knappt 400 biljetter kvar, säger Falkenbergs David Svensson till Hallands Nyheter.

- Det är det största tryck vi har varit med om och det har vi märkt på exempelvis förköpsbiljetter. Sedan är bortasektionen med drygt 1500 biljetter också helt slutsåld sedan en tid tillbaka.

Inför matchen huserar Falkenberg i botten av allsvenskan, medan Blåvitt ligger på fjärde plats.

Du ser lördagens möte mellan lagen på C More Live 2 och kan streama matchen via cmore.se. Avpsark 16:00.