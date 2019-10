FFF i livsviktig match mot Eklunds gamla klubb: "Hellre att Kalmar åker ur än vi"

Allsvenskan går in i sitt slutskede med hårda kamper både i tabellens topp- och bottenskikt. Falkenberg är just nu sist i tabellen - men har det till stor del i egna händer i och med att man möter Kalmar i morgon (just nu precis över kval, fyra poäng före) och dagens nästjumbo AFC Eskilstuna.

- Det börjar dra ihop sig och livlinorna blir färre och färre. Det handlar för oss om att få en trea. Vi är tacksamma och glada över att vi fortfarande har chansen att försöka klara oss kvar, säger Hans Eklund, tränare i Falkenberg, till Fotbollskanalen.

Eklund menar att FFF speciellt behöver se upp med Kalmars fasta situationer - och framför allt att spelarna ska skaka av sig eventuell nervositet.

- De har gjort de flesta av sina mål den sista tiden på fasta situationer så det är viktigt för oss att hålla koncentrationen där. Det gäller för oss att försöka skapa fler situationer än tidigare för vi har slitit med målskyttet. Sedan är det viktigaste att släppa ner axlarna. Vi måste kämpa och slita, sedan taktik tror jag inte så jättemycket på i en sån här match. Det handlar mer om att gasa och köra.

Hasse Eklund var som bekant tidigare huvudtränare för just Kalmar FF - och tycker sig ha bra koll på klubben.

- Det blir alltid så när man varit någonstans, att man har extra koll. Sedan har det hänt mycket i Kalmar. Fem tränare på sex år, men man har ändå ganska bra koll på spelarna och folket runtomkring.

Du har ett förflutet som skyttekung i Kalmars ärkerival Öster, vore det inte fint att skicka ner Kalmar av den anledningen..?

- Hellre Kalmar än oss, så kan jag säga om jag uttrycker mig diplomatiskt, säger han och skrattar.

Är det speciellt att möta Kalmar?

- Både jag och Henrik Rydström (tränare för Sirius) har Kalmar kvar att möta och kan avgöra deras öde på ett sätt som de kanske inte hade önskat. Det är klart att jag har en bra kunskap om Kalmar och det som finns där. Det får vi försöka utnyttja, sedan är det ganska länge sedan jag var där. Det har hunnit hända en hel del sedan jag lämnade Kalmar.

Vad tycker du att det gör för era möjligheter att klara er kvar i allsvenskan att ni möter två bottenkonkurrenter?

- Det har visat sig att det är väldigt stora skillnader i allsvenskan. Vi har haft svårt att ta poäng mot topplagen, både hemma och borta. Nu är det två lag som ligger där vi ligger och är på samma nivå som oss. Vi är glada för att vi har kvar de som är inblandade i den här striden och vi känner att vi har möjlighet att ta poäng av bägge lagen. Sedan vet vi att vi spelat oavgjort mot båda motståndarna så det är tuffa matcher, men vi har ändå möjlighet.

Matchen börjar klockan 16.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.