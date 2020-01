Figueroa tillbaka i allsvenskan efter tiden i Chile: ”Vi levde under militärlagar”

Erik Figueroa blev under måndagen klar för en återkomst till allsvenskan, då Helsingborgs IF meddelade att de värvat försvararen för den kommande säsongen. Själv säger han att parterna diskuterat ett tag och menar att det är skönt att det blev klart. Figueroa har dessutom ett välbekant ansikte i form av tränaren Olof Mellberg, som han spelade under i Brommapojkar 2017.

- Jag ser fram emot det. Jag hade en bra tid med honom och jag hoppas att vi får en ännu bättre tid nu. Han är tydlig i sitt sätt att instruera och vad han vill få ut av laget. Han har höga krav på spelarna och jag tycker om det. Det är högt i tak, säger 29-åringen till HD.

Figueroa menar att det var en dröm som gick i uppfyllelse med flytten, men det kom inte utan problem. Chile har den senaste tiden formats av ett samhällsuppror. Det fick bland annat till följd att FN:s klimatkonferens, som skulle hållits i Chile i december, istället flyttade till Madrid. Fotbollen påverkades också, då landets ligor fick skjutas upp.

- Från att åka och spela sydamerikanska cupmatcher i Brasilien till att uppleva en revolution nära inpå, att vara tvungen att vara hemma för att det var utegångsförbud i landet, det var ett väldigt händelserikt land, säger Figueroa.

- Vi bodde på ett ganska lugnt ställe, men första veckan fick du inte gå ut efter klockan sex, då var du tvungen att stanna hemma. Hade du inte köpt mat eller vatten var det jobbigt alltså för du fick inte gå ut på gatan. Vi levde under militärlagar. Det var något nytt såklart. Jag har varit med om en revolution, det är inte många som kan säga det.

Utöver HIF, Union La Calera och BP har Figueroa även representerat Hammarby, Vasalund, Sirius och AFC Eskilstuna under karriären.