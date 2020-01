Finske nyförvärvet dubbel målskytt för Häcken - som vann enkelt mot Norrby

Jasse Tuominen har visat att han kan göra mål för Häcken. Under lördagen nätade han två gånger om, när Hisingslaget slog Norrby med 3-0.

Jasse Tuominen har värvats in för att stå för målskyttet i Häcken under 2020. Under lördagen visade han att han kan axla den rollen, när han nätade två gånger om i Häckens 3-0-seger mot Norrby.

1-0 kom via en nickskarv efter 58 minuter, när han såg till att Rasmus Lindgrens inlägg hamnade i målet. Anfallaren gjorde också 2-0 knappa fem minuter senare när Ahmed Yasin frispelade finnen, som inte gjorde några misstag i friläget.

- Det är fint att göra mål så tidigt, så slipper man oroa sig för det, säger Touminen till GP.

- Jag har hört att jag har stora skor att fylla. Nu har jag har varit här två veckor och jag börjar lära mig hur spelarna rör sig. Det är bra att det bara är januari. Vi har fortfarande tid innan allsvenskan börjar.

På tilläggstid gjorde också ett annat nyförvärv, Tobias Carlsson från Varberg, sitt första mål i Häckentröjan när han drog till med ett skott från vänsterfoten. Det blev matchens sista mål och efter 1-0-förslusten i första matchen för 2020 mot Elfsborg har Häcken nu tagit sin första seger i det nya året.