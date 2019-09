Firade med spelarna efter avgörande på tilläggstid - kan straffas av polisen: ”Visar inte någon spelförståelse för situationen”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

När Elfsborg tog emot Kalmar i slutet av juli stod Boråsarna för en av säsongens viktigaste segrar. Trots underläge med 1-0 i paus vände Elfsborg till seger 2-1 där segermålet kom på övertid genom egna produkten Marokhy Ndione.

När anfallaren rullat in bollen i mål sprang han mot kortsidan och firade målet med Elfsborgsklacken. Flera av spelarna anslöt till firandet och ett par av dem var mer eller mindre på väg upp på läktaren.

Nu har tre personer, som hoppade över staketet och firade med spelarna precis nedanför klacken. De tre personerna har kallats till förhör och är misstänkta för brott mot ordningslagen, något som Aftonbladet var först att rapportera. De riskerar både böter och tillträdesförbud.

- Allvarligt, är det sånt här polisen ska lägga sina resurser på? säger Anders Hultin, som ären av supportrarna som nu är misstänkta, till Aftonbladet.

- Regler är regler men jag tycker att det är väldigt anmärkningsvärt att polisen lägger ner resurser på det här. Ingen kom till skada, ingen var hotad, det blev inga materiella skador – det var bara ren, entusiastisk glädje från alla, säger Hultin.

Fotbollkanalen har varit i kontakt med Glenn Holvik, vice ordförande i Svenska Fotbollssupporterunionen (SFUS) och Elfsborgssupporter, om målfirandet och att tre personer nu utreds för brott mot ordningslagen och kan straffas med böter och tillträdesförbud. Han menar att det är trist att glädje straffas på det sätt som det gör.

- Personligen för mig, som Elfsborgare, är det väldigt dåligt tajming med det här när det väl är lite glädje på den säsongen vi har. Sen är det också olyckligt för den stora polisdebatten att det blir en sådan fråga, säger Holvik till Fotbollskanalen.

Holvik menar att situationen är speciell då Elfsborg har gått dåligt under ett par år. När laget då avgör sent i en väldigt viktig match, tack vare en egen produkt, så blir glädjen på läktaren väldigt stor.

- Den glädjen har vi inte upplevt på tre-fyra år på Elfsborgsläktaren. Jag tycker att det sticker ut och man ser också på bilderna från det här målfirandet att det här är ett väldigt speciellt målfirande. Jag förstår att det i juridiken är något som kan vara svårt att tolka men det är inte så att någon har försökt göra någon aggressiv gest eller så, det här är bara glädje, menar Holvik.

Är det något ni tycker att man borde kunna ha känsla från polisen sida när det handlar om ett målfriande?

- Vi har ju sett det här fallet tidigare i supporter-Sverige att andra lag och supportrar har firat på det här viset. Det visar inte någon riktig spelförståelse för situationen.

Under året har det funnits en stor debatt i supporterled om den så kallade villkortrappan, som ger polisen möjlighet att begränsa pyroteknik bland annat genom att stänga av delar av läktarna. Flera gånger under året har supportrar inlett matcher med tysta protester i inledningen av matcher och AIK valde att helt stänga ståplatssektionen mot Sheriff i Europa League-kvalet. SFSU har tidigare under året varit kritiska mot polisen och menar att åtgärder som föreslagits skulle skada svensk fotboll.

Med tanke på det tycker Holvik att det här beskedet är än mer olyckligt.

- Det är en väldigt polariserad debatt redan från början så då är det ännu mer olyckligt att det här sker. Rent personligen så blir det väldigt, väldigt stor fråga. Man har pratat mycket om att kommunikation är viktigt i det här och det är det en stor polisfråga som gäller hela supporterkulturen. Det finns en diskussion om polisen resurser och sen väljer man att straffa den här glädjen. Det är svårt hur man ska tyda det, säger Holvik.

Holvik menar i stort att det blir fel att straffa någon i det här fallet som i ett rent glädjetillfälle tagit sig precis över staketet och att det känns fel i sammanhanget med den polisdebatt som finna att lägga resurser på en sådan här sak.

Förstår ni att man från polisens sida bestraffar de som beträder planen för att markera mot planbeträdelser?

- Varje situation är unik och jag förstår att man kan straffas om man närmar sig planen. Jag har inte sett hur det ser ut när personerna hoppar in på planen, men jag har svårt att se att detta tillfälle användes för att göra något aggressivt. Jag upplevde enbart glädje och det är en rörig situation. Elfsborg har själva lyft upp detta som ett positivt ögonblick, därför har jag svårt att förstå hur någon kan straffas här.

Fotbollskanalen har sökt ansvariga utredningsbefäl och andra på polisen för en kommentar utan framgång.