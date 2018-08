Fjärde straffen på tre matcher - Asbaghi: "Fullständigt horribelt"

IFK Göteborg besegrade senast Brommapojkarna med 3-0 på hemmaplan, men åkte i eftermiddag på tredje raka bortaförlusten med 2-1 mot Kalmar på Guldfågeln Arena i Småland. Blåvitt-tränaren Poya Asbaghi var efteråt besviken, men tyckte samtidigt att hans manskap delvis stod för en bra prestation i matchen.

- Jag tycker att det var en ganska jämn match. Första halvlek är ganska chansfattig, men där vi har bra kontroll på läget. Sedan rivstartade Kalmar i andra halvlek och fick straff, vilket är ett lite återkommande tema för oss i de senaste matcherna. Vi reagerade dock väldigt bra, visade bra moral och snackade ihop oss där ute, säger han till C More.

- Vi fick in en kvittering och sedan gjorde Kalmar det bra på sitt 2-1-mål. Vi hade chanser för kvittering, egentligen chanser åt båda håll, men vi fick inte in bollen. Vi gjorde jobbet där ute, men var framför allt inte tillräckligt skickliga i dag, både i första halvlek och i en period i andra halvlek för att skapa så många lägen som vi vill, fortsätter han.

Blåvitt fick dessutom i andra halvlek sin fjärde straff emot sig på tre matcher, vilket ledde till att Romario sköt 1-0 från elvameterspunkten. Då ville Asbaghi först inte uttala sig allt för mycket om den nya, bittra trenden för hans lag.

- Jag vet inte. Du höll på att lura mig, jag ska inte säga något.

C More: Du ville säga något?

- Jag undviker det, vi får se till att jobba hårdare, så att vi har tillräckligt med marginal, så att vi trots straffar kan vinna matcher, men det är klart att det är tufft att spela borta mot Kalmar och sedan få den emot sig i det läget. Vi kom dock bra efter det, så det är inget att hänga läpp för. Vi får ställa in siktet mot Sirius.

Däremot blev tränaren irriterad, när han, enligt GT, efteråt fick höra att domaren Kristoffer Karlsson erkände sitt misstag för Vajebah Sakor, som rev ner Romario i straffområdet.

- Det är helt jävla fullständigt horribelt, säger Poya Asbaghi till GT:

- Man ska inte prata om domarna, men ju mer man tiger ju mer straffar får man emot sig, fortsätter han.

Blåvitt ställs härnäst mot Sirius på fredag i allsvenskan.