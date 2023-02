Fjoluson missar hela 2023 - erbjuds roll runt laget av Bajen: "Väldigt ledsamt"

Hösten 2021 åkte Jon Gudni Fjoluson på en korsbandsskada och han missade därför fjolårssäsongen. Målet har dock varit att mittbacken skulle göra comeback till den nya säsongen som nu väntar. Men islänningen har åkt på ett bakslag och tvingats till en ny operation.

- Det var ledsamma nyheter. Vi stöttar honom. Han är en fantastisk ledare och person. Även om han hade ett väldigt tufft fjolår var han alltid närvarande. Nu måste vi stötta honom och hoppas på det bästa. För det är ett väldigt tufft bakslag, säger tränaren Marti Cifuentes.

Bajen-tränaren förklarar att Fjoluson hanterat smällen bra.

- Han är otroligt starkt mentalt. Det kändes nästan som att vi var mer chockade och ledsna när vi pratade med honom. Jag har haft kontakt med honom och han är väldigt positiv. Han vill verkligen kämpa på.

Kommer han vara borta hela året?

- Ja, det kommer han vara.

Islänningens kontrakt löper över 2023 och skadan gör så klart hans framtid oklar. Men Cifuentes berättar att Hammarby oavsett gärna vill ta del av Fjolusons kunskaper och fotbollshjärna.

- Det här är väldigt ledsamt. Vi har försökt ge honom all kärlek och all stöttning vi kan. Vi har erbjudit honom möjligheten att vara runt laget i en annan roll under tiden han rehabiliterar. Kanske kan det vara att han stöttar de unga spelarna eller finns med runt våra backar. Han är väldigt intresserad av tränarbiten.

Cifuentes vet inte om Fjoluson kommer nappa på ett sådant upplägg men säger:

- Han verkade intresserad när jag pratade med honom. Vi hade fina samtal redan i fjol. Han är nyfiken.

Vidare säger Hammarby-tränaren att långtidsskadade Dennis Collander och Bubacarr Trawally hela tiden tar steg i sin rehabiliteringsfas.

- De jobbar på fantastiskt. För "Steve" kommer det ta längre tid att ta sig tillbaka än Dennis. Deras skador är annorlunda. Men de jobbar på bra och enligt planen.

- Dennis borde vara tillbaka innan sommaren. "Steve" borde vara redo igen någon gång under sommaren.

I övrigt meddelar Cifuentes att nyförvärvet Adi Nalic, som skadade sig hos Malmö FF i fjol, förhoppningsvis är spelklar till den allsvenska premiären.