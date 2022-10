Flera avgörande beslut - sen vände Degerfors säsong: "Klart att det var pressat"

För första gången den här säsongen är Degerfors ovanför den negativa kvalplatsen i allsvenskan. 2-1-segern i slutminuterna borta mot Helsingborgs IF innebär att man nu har tagit sig förbi Varbergs Bois i tabellen och upp på säker mark i skrivande stund.

En hyfsad utveckling för laget som inledde allsvenskan åtta förluster på tio matcher. Nu står man med nio raka matcher utan förlust.

- Vi hade bränt några lägen innan som vi slarvade bort, så man satt och var lite halvirriterad. Det betydde inte så mycket för HIF men för oss var det livsviktiga poäng. Väldigt skönt att vi lyckades lösa det med två, tre sekunder kvar, säger sportchef Patrik Werner till Fotbollskanalen, och syftar på det sena avgörandet på Olympia.

Det går att peka ut två nycklar till Degerfors vändning: Ena stavas lyckade nyförvärv, den andra kommer vi till senare. I somras värvades Elyas Bouzaiene från division 1 samtidigt som Gustaf Lagerbielke och Omar Faraj anslöt på lån från Elfsborg respektive Levante.

Samtliga i trion har tagit ordinarie startplatser under hösten och stått för tongivande prestationer. Patrik Werner hymlar inte med att sommarens fullträffar har lyft Degerfors.

- De tre har bidragit på ett mycket positivt sätt. Vi har blivit bättre i båda straffområdena tack vare dem, och det var där vi inte var starka innan. Elyas är en jätteöverraskning. Omar är ruggigt stark och grym felvänd. Lagerbielke har styrt upp försvarsspelet och är grym på att styra och göra andra bättre, säger Werner.

Hur viktiga skulle du säga att de rekryteringarna var för att vända er säsong?



- Jag tycker att vi underpresterade med det materialet vi hade (under våren). Vi identifierade därför tidigt vad vi vill ha in för spelare både på kort och lång sikt. Det är klart att det var viktiga spelare att få in. Dels för att de kom in utan ett stukat självförtroende som resten hade, dels för egenskaperna de har bidragit med fotbollsmässigt.

Som sportchef, kände du press inför sommarens fönster? Att du var "tvungen" att lyckas på marknaden för att det skulle vända.

- Absolut, det gjorde jag. Jag tror inte att det är många lag som hade klarat sig ur vår start, att ha åtta poäng på 15 matcher och lyckas få det att vända. Vi var i stort sett uträknade men sa att vi skulle ge det en chans, och nu har vi satt oss i ett läge där vi inte kan åka ur direkt. Vi har jagat kvalplatsen och allt annat är en bonus.

- Vi jobbade extremt mycket i somras och tittade igenom hela marknaden. Sen är det inte så att spelare, framförallt inte spetsspelare, står i kö för att komma till jumbon i allsvenskan. Det gäller att hitta andra spelare och det är vi tacksamma för att vi gjorde. Men det är klart att det var pressat. När man vet att man inte får göra fel, för göra man fel kan det bli jättefel, då blir det pressat.

Nyckel nummer två: Att behålla tränarduon Tobias Solberg och Andreas Holmberg - och därmed även kontinuiteten. Efter en 6-0-förlust mot Elfsborg på Stora Valla, vilket då var lagets sjätte raka förlust på lika många matcher, valde klubben att gå ut med en kommuniké via hemsidan där man bad om "förtroende för att vända utvecklingen". Samtidigt växte pressen utifrån och många ville se en förändring på tränarposten.

Men Patrik Werner stod stadigt.

- När vi hade förlorat sex raka matcher varav en med 0-6 är det klart att man började fundera. Men vi gjorde alla ett krafttag. Spelare, ledare, styrelse, personal och alla ansvariga. Samtliga kom fram till att fortfarande fanns förtroende och att tränarkonstellationen var det bästa alternativet. Jag tror inte att det blir bättre per automatik bara för att man sparkar tränarna, säger Werner och fortsätter:

- Det är kontinuitet som har tagit oss till allsvenskan och det ska vi stå fast vid. Med facit i hand tog vi rätt beslut. Även om vi fortfarande kan åka ur tror jag inte att någon annan tränare hade gjort det bättre än vad "Tobbe" och Andreas har gjort.

Vi ser ju överallt att tränare sparkas "hej vilt". Vad krävs för att man ska stå emot när det väl blåser?

- Det var tryck på oss, helt klart. Det var många som ville ha förändring och det får man acceptera när man gör en dålig start. Man får inte börja agera i panik eller göra saker som fans och supportrar tycker att man ska göra. Utan man måste göra det som man verkligen tycker är bäst för föreningen, och för oss var det givet att vi då skulle köra på.

Degerfors ligger nu en poäng före Varberg på kvalplatsen med två omgångar. Hallandslaget har dock en match färre spelad, och mycket talar för att det blir en rysare in till mållinjen.

Vad som egentligen talar för att Degerfors spelar i allsvenskan 2023?

- Att vi har fått en andra chans. Vi har varit uträknade och i stort sett ur. Just nu lever vi, har bra form och mår ganska bra både som grupp och förening. Vi kommer sälja oss dyrt. Risken finns fortfarande att vi åker ut men vi ska göra allt vi kan för att försöka lösa det. Vi är ödmjuka, men det som talar för oss är vår form och att vi har kvar kontinuiteten i vårt sätt att spela, avslutar Patrik Werner.

För Degerfors återstår möten med IFK Värnamo (H) och Malmö FF (B). Varberg har Mjällby Aif (B), Malmö FF (H) och IK Sirius (B) kvar på schemat.