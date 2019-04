Flera debutanter i omgångens lag

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

Under lördagen smygstartade den sjätte omgången av allsvenskan med Elfsborgs möte med Sirius. Men för att blicka tillbaka till den femte omgången så var det stor MFF-dominans i omgångens lag. Johan Dahlin var den målvakt som var bäst sett till statistiken samtidigt som hans lagkamrater Markus Rosenberg och Marcus Antonsson levererade framåt. Det återfinns också flera debutanter i elvan, bland annat Falkenbergs Jacob Ericsson.

Målvakt

Johan Dahlin (1), Malmö FF.

Backar

Jacob Ericsson (1), Falkenbergs FF, Noah Sonko Sundberg (1), Östersund, Fidan Aliti (1), Kalmar, Daniel Sundgren (1), AIK

Mittfält

Samuel Holmén (1), Elfsborg, David Batanero (2), Sundsvall, Simon Thern (2), IFK Norrköping.

Forwards

Markus Rosenberg (2), Malmö FF, Linus Hallenius (2),Sundsvall, Marcus Antonsson (1), Malmö FF.

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.