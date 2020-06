Flera frågetecken i AIK inför premiären - duo borträknad

Sedan tidigare är Nabil Bahoui och Tom Strannegård, som varit långtidsskadade, borträknade från AIK:s allsvenska premiär mot Örebro på söndag.

Frågetecken finns också runt mittbacken Per Karlsson (som körde individuell träning under onsdagen), samt forwarden Stefan Silva och backen Daniel Granli.

- De (Silva och Granli) har varit ur full träning i princip fram till i dag. De är nu i full träning.

Även Kolbeinn Sigthorsson, som gått ut och in ur full träning under försäsongen men körde med laget under onsdagen, är ett frågetecken.

Men det är inte uteslutet att någon av de som är frågetecken åtminstone kan vara med i truppen?

- Nej, det är väl egentligen bara Nabil och Tom som är helt uteslutna. Det är ingen som sitter på någon tyngre skada. Det handlar väl mer om jag bedömer att de är redo att sitta på bänken

Innan coronakrisen slog till skadade sig AIK:s nye målvakt Jakob Haugaard, men har gått för fullt under en lång period och är redo för spel.