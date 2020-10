För första gången i allsvenskt sammanhang - i kväll stänger Djurgården taket på Tele2

Serieledaren Malmö FF gästar i kväll Djurgården på Tele2 Arena. Nu meddelar Stockholmsklubben att taket på Tele2 Arena kommer vara stängt till kvällens match.

Anledningen? SMHI räknar med minusgrader i Stockholmsområdet under måndagskvällen, en temperatur som ger fastighetsägaren till Tele2 Arena, SGA, rätten att stänga taket under evenemang.

- Det blir kallt i natt. När det är under två grader måste vi ha taket stängt för att klara utrustningen som finns inuti i arenarummet. Vi får inte manövrera taket under två plusgrader och därför måste taket stängas redan nu under eftermiddagen, säger Mats Viker, vd för SGA Fastigheter, i en kommentar på Djurgårdens hemsida.

I allsvenska sammanhang har Djurgården tidigare alltid spelat med öppet tak.

- Vi får finna oss i situationen och göra vårt bästa med kvällens arrangemang, säger Tomas af Geijerstam, ansvarig för biljetter och arrangemang i Djurgården.

- Vår ambition har alltid varit att spela med öppet tak. Men det här ligger utanför Djurgården Fotbolls händer.

Efter kvällens match mot MFF återstår tre hemmamatcher för Djurgården i årets allsvenska.

- Det får bli en individuell bedömning per match om taket kan vara öppet, säger Mats Viker.