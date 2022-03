Förändringen som får Bajen-stjärnor att tro på succé: "Och så lär det dyka upp en Mbappé"

Lördagens 1-0-seger mot Elfsborg tar Hammarbys herrlag till final i svenska cupen. Och den stabilitet och kontroll över 90 minuter som man visade upp mot Borås-laget var efterlängtad för de grönvita spelarna. Här var det inte tal om "svängiga Bajen".

- Ibland handlar fotboll om att göra 1-0, stänga matchen, ta segern och åka hem, säger forwardsstjärnan Astrit Selmani och fortsätter:

- Sättet som vi fungerar som lag nu… det känns som att vi kommer närmare och närmare (toppformen) för varje träning och match som går. Det är en bra stämning just nu. Titta på den här matchen, vi gjorde 1-0 och sen kunde vi också spela det spelet som folk kanske inte förväntar sig av oss, att vi försvarar oss och stänger matchen.

Är det gött att kunna vinna med 1-0 ibland även om man heter Hammarby?

- Det är en styrka. Vi måste bli bra på det. Ska vi vinna titlar måste vi bli bra på det. Kolla på de andra lagen som vunnit allsvenskan, de tar 1-0-segrar ibland. Vi måste också göra det.

Vänsterbacken Mohanad Jeahze tänker likadant som Selmani.

- Det är ett av målen som vi jobbat med sedan Marti (Cifuentes, tränare) kom in. Han såg våra matcher förra året och då var vi både högt uppe och lågt nere i våra prestationer. Det fanns inget mellanting. Det vill vi få in. Vi vill kunna vara på topp och också ha ett mellanting. Än så länge har det gått bra även om Norrköping var en match där det gick upp och ner. Det kommer ta tid att få in spelsättet och därför tycker jag att det är så starkt av oss att ta oss till final, säger Jeahze.

- Vi kände att Elfsborg mer gillar att kontra och lät Elfsborg ha boll. De fick lite panik och tänkte: "Vad håller de på med?". Och det kändes bra. Det är klart att det blev farligt när de slog inlägg på (Per) Frick men jag tycker att Richard (Magyar) och (Mads) Fenger tog hand om honom väldigt bra.

Att nye tränaren Marti Cifuentes får inleda sin tid i klubben med att gå rent i cupspelet och ta laget till final när han samtidigt är mitt uppe i ett arbete med ett nytt spelsätt kan betyda mycket inför fortsättningen, menar Astrit Selmani.

- Och sen har vi inte värvat klart heller. Det lär ju dyka upp någon Mbappé eller Ronaldo. Nej, men vi har ett bra lag redan och all förstärkning är bra. Vi gjorde några byten i den här matchen och det var kvalitetsspelare som kom in. Kan vi fortsätta så här och få in ännu mer kvalitet kan det bära långt över en hel säsong, säger Selmani.

- Nu har vi gjort en bra försäsong och är i cupfinal en gång till. Mitt mål är att vinna ytterligare titel med den här klubben. Jag har sagt att jag ska vinna mer än de spelarna som varit här tidigare, och vinner jag en till har jag två. Det är mer än vad någon annan har gjort här.

Forwarden har en stark tro på det som Bajen håller på att bygga just nu och han pekar på att känslan inom gruppen är annorlunda jämfört med tidigare.

- Det är något speciellt med den här truppen som vi har just nu, och kemin som vi har. Ni ser redan efter matchen vilken glädje vi visar. Det är ingen som står över någon annan i laget. Det är ingen som tror att den är något. Vi är ett lag och vi har kvalitetsspelare över allt.

I vintras dröjde det för klubben att få loss Cifuentes från Ålborg vilket gjorde att laget fick starta upp säsongen utan tränare.

- Jag tror just den perioden när vi saknade tränare, när det var en ovisshet, då fanns det bara en sak att göra: att gå ihop som lag. Jag tror det gynnade på lång sikt att vi tränade utan tränare i två veckor. Det var ju lite parodi men någonstans kom vi närmare varandra då. Jag hoppas att Hammarby gjorde det med mening för i sådana fall gjorde de en riktigt bra grej, säger Selmani och skrattar.

Jeahze har samma bild av läget som Selmani.

- Även fast vi hade Imad (Khalili) som höll i träningarna så visste vi att det inte var han som skulle leda träningarna framåt. Därför hade det kunnat bli så att vi bara tänkte: ”Äeh, vafan, vi har ändå ingen tränare”. Men vi körde stenhårt och sen när Marti kom så var vi väl förberedda. Så jag håller med honom, vi har kommit samman som grupp och man måste göra de där grejerna utanför planen också… lagmiddagar och så. Det har vi börjat mer och mer med i år. Det känns bra, säger Jeahze.

Även nyförvärvet Nahir Besara, som återvänt till klubben, är glad över stegen man tar för att kunna ha en mer genomgående stabilitet.

- Jag snackade lite med (Richard) Magyar efter matchen och jag sa: Om det här hade varit för ett eller två år sedan så hade vi gjort 1-0 men det hade slutat 4-1 till Elfsborg". Nu har vi byggt någon typ av kultur där vi jobbar in i det sista tillsammans. Vi ska bygga någonting där, säger Besara.

Han känner också av den speciella atmosfären som lagkamraterna Selmani och Jeazhe talar om.

- Det här är verkligen ingenting som jag bara säger, jag tycker verkligen det här. Det är toppenkillar i laget. De är för roliga. Men det jag älskar är att vi kan gå från att skämta, skämta, skämta till att nästan bli fiender när vi väl är på planen. På träningarna kör vi. Det smäller och alla vill bli bättre.