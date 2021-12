Fördel HBK i kvalet - Karims tidiga mål sänkte HIF

Superettan-trean HIF tog emot det fjortondeplacerade laget i allsvenskan, HBK, i den första kvalmatchen om en plats i högsta serien nästa år. Gästerna saknade fortsatt anfallaren Mikael Boman medan HIF fick klara sig utan den skadade duon Andreas Landgren och Anders Lindegaard.

Hemmalaget skapade matchens första målchans i den tredje minuten genom radarparet Wilhelm Loeper-Anthony van den Hurk, där den senare nickade Loepers inlägg utanför från en bra position. Men fyra minuter senare tog HBK ledningen. Efter kalabalik på en hörna hittade Samuel Kroon anfallaren Sadat Karim framför mål som bara hade att peta in bollen.

Därefter följde en period där inget av lagen var förmöget att skapa målchanser. Det närmaste en sådan var HBK-backen Andreas Bengtssons missriktade inlägg som gick just ovanför Kalle Joelssons ribba. HIF fick efterhand mer boll i matchen men var fantasilöst, medan HBK var nöjda med att stå lågt och riskminimera.

Bara en minut in på den andra halvleken fick dock Marcus Antonsson ett friläge men avslutade högt över på en studsande boll. HBK-anfallaren frispelades igen två minuter senare - den här gången sköt han från ett snävare läge men bollen gick över ribban igen. Matchen öppnades upp under andra halvlek, men HIF hade fortsatt otroligt svårt att skapa något på det laget som släppte in näst minst mål i allsvenskan 2021. Inte ett enda skott hamnade på mål och det första kvalmötet slutade därmed 0-1. Returen i Halmstad spelas på tisdag.

Startelvor

Helsingborgs IF: Joelsson - Tsouka, Widell, Weberg, Bödvarsson - Kreida (69'), Hendriksson - Loeper, Kaied (82'), Al Hamlawi (69') - van den Hurk (K).

Byten: Jönsson, Lundberg (69'), Acquah (82')

Halmstads BK: Nilsson Säfqvist - Kurtulus, Baffo, Johansson (K), Bengtsson - Boakye, Allansson, Al-Ammari, Kroon (72') - Karim (72'), Antonsson.

Byten: Tot Wikström, Johansson (72'),

Gula kort: Karim (6'), Hendriksson (18')