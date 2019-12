Före succén - Billborn oense med Bojanic om rollen: "Då kändes det lite svajigt"

Hammarby slutade trea i allsvenskan och en av dem som stack ut mest i laget var Darijan Bojanic. Från sin mittfältsposition svarade han för fyra mål och tolv assist, men det var inte givet att han skulle få den rollen. 24-åringen tycker att det rådde vissa oklarheter med tränaren Stefan Billborn om vilken position han skulle spela på när han kom till klubben inför säsongen.

- Direkt när jag kom kändes det lite svajigt. Det kändes typ som att vi var oense om var jag skulle spela, säger Bojanic i podcasten ”Lundh”.

Du och Stefan Billborn?

- Ja, lite typ. Han ville ha mig lite som vänsterytter först. Jag hade inga problem med det, det är så klart han som bestämmer, men det känns som att min riktiga position är i mitten. Sedan fick jag spela där. Då var det bara att go with the flow. Vi spelade bra fotboll. Det var lätt att hitta passningar när man hade de offensiva spelarna som man hade framför sig, som rörde sig mycket inåt. Det underlättade mycket för mig.

Varför tror du att han tvivlade på att sätta dig centralt?

- Vad jag har läst och hört är det väl de defensiva kvaliteterna, kanske.

Ofta trycker man ut kreativa spelare på kanten för att man känner att man inte kan ha dem centralt. Kände du att du hade tillräckligt för att spela i mitten?

- Förra året i Helsingborg kände jag att det funkade, att jag klarade av det. Det var inte så svårt. Nu i Hammarby, när jag väl fick chansen, känner jag att jag klarade av det.