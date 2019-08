Formstarkt Bajen mot krisande Kalmar: "Krävs att ingen slår sig för bröstet"

Ett formstarkt Hammarby ska ta sig an ett Kalmar i kris. Men Joachim Björklund har stor respekt för söndagens motståndare. - Vi har revansch att utkräva, säger Bajens assisterande tränare till Fotbollskanalen.

Den senaste tiden har Kalmar och Hammarbys formkurvor pekat åt olika håll. KFF har inte vunnit på nio matcher och har fem raka förluster, medan Bajen har tagit fyra raka segrar och gjort 20 mål på de matcherna. Nu ställs lagen mot varandra på Guldfågeln Arena under söndagen.

I det grönvita lägret vill man inte ta lätt på drabbningen. Assisterande tränaren Joachim Björklund, som anslöt till Hammarby inför förra säsongen, säger:

- Det kommer bli en tuff match. De har kniven mot strupen men sen jag kom hit har vi inte vunnit mot Kalmar och det är en match på gräs. Det kommer bli en tuff match. Men vi åker så klart dit för att vinna och vi är i bra form. Vi vill hänga på i toppen och då behöver vi vinna.

Senast föll Kalmar i ett bottenmöte med Elfsborg, efter att ha lett matchen fram till den 87:e minuten.

- Det krävs att vi kommer upp i 100 procent och att ingen slår sig för bröstet bara för att vi gjort bra resultat den senaste tiden. Varje match är en ny match. Det är tråkigt, men så är det. Mot Kalmar vet vi dessutom att vi har revansch att utkräva och vi vet att det är tufft att möta Kalmar på bortaplan.

Vad har den senaste tidens resultat inneburit för ert lag?

- Det har ju gett oss självförtroende och en ännu större tro på det vi gör. Samtidigt var det inte ett problem när det gick lite sämre för oss tidigare. Vi vet vår väg framåt och det är klart att det blir ännu lättare att pränta in saker i killarna när det går bra. Det ger oss också ro för att fila på de små detaljerna som måste förbättras för att vi ska ta nästa steg, säger Joachim Björklund.

Hammarby och Kalmar kryssade på Tele2 Arena i våras. Förra året slutade båda mötena mellan lagen oavgjort.

Mötet mellan Kalmar och Hammarby under söndagen visas på C More Fotboll och streamas på cmore.se med avspark 15.00.