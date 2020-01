FÖRSÄSONGSGUIDE: Här är de allsvenska lagens uppladdning inför 2020

Den allsvenska säsongen 2020 står för dörren och nu inleds ett viktigt arbete för klubbarna då träningen drar igång och detaljer ska gnuggas under träningsmatcher.

I år väljer många klubbar att åka antingen till Spanien eller Portugal. Samtidigt är Elfsborg ensamma om att åka till USA och Florida. I skrivande stund är det bara Malmö FF och Örebro som inte lämnat definitivt besked om vart man ska åka.

Värt att notera är att schemat nedan är preliminärt och kommer att förändras, bland annat beroende på hur det går i svenska cupen. Dessutom har inte alla lag gjort klart med motstånd under respektive träningsläger.

AIK

Träningsläger:

7-16 februari, Marbella, (Spanien)



Matcher:

18 januari, IF Karlstad Fotboll (h)

25 januari, Västerås (h)

31 januari, Gif Sundsvall (b)

23 februari, Jönköpings Södra (H, svenska cupen)

1 mars, Örgryte (B, svenska cupen)

9 mars, Kalmar (H, svenska cupen)

BK HÄCKEN

Träningsläger:

1-12 februari, Lagos (Portugal)



Matcher:

17 januari, Elfsborg (B)

25 januari, Norrby (H)

2 februari, Vålerenga (Atlantic Cup, Portugal)

4 februari, Århus (Atlantic Cup, Portugal)

14 februari, Sarpsborg (B)

23 februari, Gais (H, svenska cupen)

29 februari, Eskilsminne (B, svenska cupen)

8 mars, Östersunds FK (H, svenska cupen)

28 mars, Gais (H)

DJURGÅRDENS IF

Träningsläger:

27 januari - 8 februari, Kapstaden (Sydafrika).



Matcher:

15 februari, Brann (H)

22 februari, Dalkurd (H, svenska cupen), klockan 12.30, C More Fotboll

2 mars, Sandviken (B, svenska cupen), 12.30, C More Fotboll

7 mars, Mjällby (H, svenska cupen), 14.30, C More Fotboll

27 mars, Sundsvall (H)

FALKENBERGS FF

Träningsläger:

16-23 mars, Salou (Spanien)



Matcher:

2 februari, Linköping City (H)

8 februari, Varberg (H)

15 februari, Halmstad (B)

23 februari, Tvååker (B, svenska cupen), 14.30, C More Live 2

1 mars, Halmstad (H, svenska cupen), 12.30, C More Fotboll

7 mars, IFK Norrköping (B, svenska cupen), 16.30, C More Fotboll

28 mars, Öster (H)

HAMMARBY IF

Träningsläger:

5-15 februari, Vale do Lobo (Portugal)



Matcher:

28 januari, Midtjylland (H)

1 februari, FC Flora (B)

24 februari, Varberg (H, svenska cupen), 19.00, C More Fotboll

1 mars, Brommapojkarna (B, svenska cupen), 16.30, Sportkanalen

8 mars, Gif Sundsvall (H, svenska cupen), 12.30, Sportkanalen

HELSINGBORGS IF

Träningsläger:

16-26 februari, Ayia Napa (Cypern)

Matcher:

22 januari, Odense (B)

25 januari, Lyngby (H)

8 februari, IFK Göteborg (B)

14 februari, Elfsborg (B)

15 mars, Mjällby (H)

21 mars, Trelleborg (B)

IF ELFSBORG

Träningsläger:

20-januari - 3 februari, Bradenton (USA)

Matcher:

17 januari, Häcken (H)

30 januari, Nashville (B)

1 februari, Atlanta (B)

18 februari, Odds BK (H)

22 februari, Brage (H) (svenska cupen), 14.30, C More Fotboll

29 februari, Oskarshamn (B) (svenska cupen), 16.30, C More Fotboll

8 mars, Örebro (H) (svenska cupen), 16.30, Sportkanalen

IFK GÖTEBORG

Träningsläger:

10-17 februari, Lagos (Portugal)



Matcher:

26 januari, Ålborg (H)

8 februari, Helsingborg (H)

22 februari, Västerås (H, svenska cupen), 16.30, C More Fotboll

29 februari, Sollentuna (B, svenska cupen), 12.30, C More Fotboll

7 mars, Sirius (H, svenska cupen), 12.30, C More Fotboll

IFK NORRKÖPING

Träningsläger:

28 januari - 8 februari, Lagos (Portugal)



Matcher:

3 februari, FC Köpenhamn (Atlantic Cup, Portugal)

14 februari, 14.00: Breidablik (H)

18 februari, 17.00: Jönköpings Södra (H

23 februari, 14.30: Halmstads BK (H, svenska cupen), 14.30, C More Fotboll

31 januari, Bröndby (Atlantic Cup, Portugal)

1 mars, 12.30: Tvååkers IF (B, svenska cupen), 12.30, C More Live

7 mars, 16.30: Falkenbergs FF (H, svenska cupen), 16.30, C More Fotboll

IK SIRIUS

Träningsläger:

7-16 februari, Alicante (Spanien).



Matcher:

25 januari, GUSK (H)

1 februari, Gefle IF (B)

15 februari, CSKA Moskva (Alicante)

22 februari, Sollentuna FK (B, svenska cupen), 16.30, C More Live 5

29 februari, Västerås SK (H, svenska cupen), 12.30, C More Live

7 mars, IFK Göteborg (B, svenska cupen), 12.30, C More Fotboll

14 eller 15 mars, IK Brage (H)

21 mars, AFC Eskilstuna (H)

28 mars, Akropolis (H)

KALMAR FF

Träningsläger: -



Matcher:

2 februari, Öster (H)

7 februari, Mjällby (B)

11 februari, Nordsjälland (H)

16 februari, HB Köge (H)

23 februari, Örgryte (H, svenska cupen), 12.30, Sportkanalen

1 mars, Jönköpings Södra (H, svenska cupen), 14.30, C More Live

9 mars, AIK (B, svenska cupen), 19.00, C More Fotboll

26 mars, Jönköpings Södra (H,)

MALMÖ FF

Träningsläger:

I skrivande stund inte klart.



Matcher:

20 februari, Wolfsburg (B, Europa League)

23 februari, Syrianska (H, svenska cupen), 14.30, C More Live

27 februari, Wolfsburg (H, Europa League)

1 mars, FK Karlskrona (B, svenska cupen), 14.30, C More Live 2

8 mars, AFC Eskilstuna (H, svenska cupen), 14.30, C More Fotboll

MJÄLLBY AIF

Träningsläger:

9-19 februari, Salou (Spanien)



Matcher:

1 februari, FK Karlskrona (H)

7 februari, Kalmar FF (H)

22 februari, Sandviken (B, svenska cupen), 12.30, C More Live

2 mars, Dalkurd (H, svenska cupen), 19.00, C More Live

7 mars, Djurgården (B, svenska cupen), 14.30, C More Fotboll

VARBERGS BOIS

Träningsläger:

16-23 mars, Alicante (Spanien)

Matcher:

25 januari, Gais (B)

1 februari, Halmstad (H)

8 februari, Falkenberg (B)

17 februari, Norrby (B)

24 februari, Hammarby (B, svenska cupen), 19.00, C More Fotboll

1 mars, Gif Sundsvall (B, svenska cupen), 16.30, C More Fotboll

8 mars, Brommapojkarna (H, svenska cupen), 12.30, C More Fotboll

ÖSTERSUNDS FK

Träningsläger:

1-11 februari, Moncarapacho (Portugal)



Matcher:

25 januari, Gif Sundsvall (B)

16 februari, Levanger (H)

23 februari, Eskilsminne (B, svenska cupen), 16.30, C More Fotboll

29 februari, Gais (H, svenska cupen), 14.30, C More Fotboll

8 mars, Häcken (B, svenska cupen), 14.30, C More Live

28 mars, Rosenborg (B)

ÖREBRO SK

Träningsläger:

I skrivande stund inte klart.



Matcher:

18 januari, Linköping City (H)

24 januari, Jönköpings Södra (H)

15 februari, Degerfors (H)

22 februari, Oskarshamns AIK (B, svenska cupen), 14.30, C More Live 5

29 februari, IK Brage (H, svenska cupen), 16.30, C More Live

8 mars, Elfsborg (B, svenska cupen), 16.30, Sportkanalen.

28 mars, IFK Mariehamn (H)

OBS! SCHEMAT ÄR PRELIMINÄRT OCH KAN ÄNDRAS.