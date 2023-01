FÖRSÄSONGSGUIDEN: Så laddar alla allsvenska lag upp i vinter

De allsvenska lagens försäsongsprogram börjar ta form.

Nedan schema är preliminärt och kommer att förändras. Framför allt kan förändringar ske kopplat till hur det går för lagen i svenska cupens gruppspel. Går man vidare väntar fortsatt spel i cupen istället för träningsmatcher.

Flera lag har heller inte presenterat hur de kommer genrep inför den allsvenska premiären.

C More sänder matcherna i svenska cupen.

OBS! Schemat är preliminärt och kan ändras.

AIK

Träningsläger:

28 januari-11 februari - Algarve (Portugal)

Matcher:

21 januari - Sollentuna FK (H)

26 januari - Täby FK (H)

3 februari - Bröndby (Algarve)



ANNONS

6 februari - Brentford B (Algarve)10 februari - FC Köpenhamn (Algarve)18 februari - Västerås SK (H, svenska cupen)26 februari - Östersunds FK (B, svenska cupen)6 mars - Varbergs Bois (H, svenska cupen)

BK HÄCKEN

Träningsläger:

28 januari-10 februari - Marbella (Spanien)

Matcher:

20 januari - Norrby IF (B)

26 januari - Fredrikstad (H)

2 februari - Odds BK (Marbella)

6 februari - Molde (Marbella)

10 februari - Århus (Marbella)

18 februari - Jönköpings Södra (H, svenska cupen)

25 februari - Trollhättan (B, svenska cupen)

4 mars - Halmstads BK (H, svenska cupen)

25 mars - Vålerenga (B)

DEGERFORS IF

Träningsläger:

Åker inte på något läger.

Matcher:

20 januari - IFK Göteborg (B)

28 januari - Skövde AIK (H)

4 februari - AFC Eskilstuna (H)

8 februari - Gais (B)

19 februari - IFK Luleå (B, svenska cupen)



ANNONS

21 februari - Karlstad (H)27 februari - Skövde AIK (H, svenska cupen)5 mars - Malmö FF (B, svenska cupen)18 mars - IF Elfsborg (B)25 mars - IK Brage (H)

DJURGÅRDENS IF

Träningsläger:

30 januari-8 februari - Gran Canaria (Spanien)

Matcher:

21 januari - IF Brommapojkarna (B)

28 januari - AFC Eskilstuna (B)

11 februari - Sirius (B)

20 februari - Landskrona Bois (H, svenska cupen)

26 februari - Örebro SK (B, svenska cupen)

4 mars - IF Brommapojkarna (H, svenska cupen)

HALMSTADS BK

Träningsläger:

1-12 februari - Algarve (Portugal)

Matcher:

21 januari - Östers IF (H)

28 januari - IFK Göteborg (H)

3 februari - Viking (Algarve)

6 februari - Bröndby (Algarve)

9 februari - Brentford B (Algarve)

18 februari - FC Trollhättan (B, svenska cupen)

25 februari - Jönköpings Södra (H, svenska cupen)



ANNONS

4 mars - BK Häcken (B, svenska cupen)18 mars - IFK Värnamo (H)25 mars - IF Elfsborg (TBA)

HAMMARBY IF

Träningsläger:

23 januari-12 februari - Marbella (Spanien)

Matcher:

20 januari - Sandvikens IF (H)

4 februari - Brann (Marbella)

9 februari - Odds BK (Marbella)

TBA - TBA (Marbella)

TBA - TBA (Marbella)

TBA - TBA (Marbella)

19 februari - IK Brage (H, svenska cupen)

25 februari - Norrby IF (B, svenska cupen)

5 mars - Gif Sundsvall (H, svenska cupen)

IF BROMMAPOJKARNA

Träningsläger:

Inget läger inbokat.

Matcher:

21 januari - Djurgårdens IF (H)

27 januari - IK Sirius (H)

11 februari - AFC Eskilstuna (B)

20 februari - Örebro SK (H, svenska cupen)

26 februari - Landskrona Bois (H)

4 mars - Djurgårdens IF (B, svenska cupen)

12 mars - Vasalunds IF (H)

18 mars - Gif Sundsvall (H)

25 mars - IFK Norrköping (B)

ANNONS

IF ELFSBORG

Träningsläger:

1-11 februari - Algarve (Portugal)

Matcher:

27 januari - Bröndby (B)

4 februari - FC Köpenhamn (Algarve)

7 februari - Lyngby (Algarve)

10 februari - FC Midtjylland (Algarve)

19 februari - Odds BK (H)

25 mars - Halmstads BK (TBA)

IFK GÖTEBORG

Träningsläger:

2-12 februari - Torrevieja (Spanien)

Matcher:

20 januari - Degerfors IF (H)

28 januari - Halmstads BK (H)

TBA - TBA (Torrevieja)

TBA - TBA (Torrevieja)

18 februari - Utsiktens BK (H, svenska cupen)

26 februari - Gais (B, svenska cupen)

5 mars - IFK Norrköping (H, svenska cupen)

IFK NORRKÖPING

Träningsläger:

30 januari-9 februari - Torrevieja (Spanien)

Matcher:

28 januari - Västerås SK (H)

TBA - Silkeborg (Torrevieja)

TBA - Viborg (Torrevieja)

19 februari - Gais (B, svenska cupen)

26 februari - Utsiktens BK (H, svenska cupen)



ANNONS

5 mars - IFK Göteborg (B, svenska cupen)25 mars - IF Brommapojkarna (H)

IFK VÄRNAMO

Träningsläger:

1-8 mars - Alicante (Spanien)

Matcher:

28 januari - Landskrona Bois (H)

4 februari - Trelleborgs FF (H)

18 februari - Örgryte IS (H)

25 februari - Östers IF (B)

TBA - TBA (Alicante)

11 mars - Varbergs Bois (H)

18 mars - Halmstads BK (B)

25 mars - Skövde AIK (B)

IK SIRIUS

Träningsläger:

29 januari-4 februari - Alicante (Spanien)

Matcher:

27 januari - IF Brommapojkarna (B)

11 februari - Djurgårdens IF (H)

19 februari - Oskarshamns AIK (B, svenska cupen)

25 februari - Dalkurd FF (H, svenska cupen)

4 mars - Mjällby AIF (B, svenska cupen)

25 mars - Örebro SK (H)

KALMAR FF

Träningsläger:

19-28 januari - Pinatar (Spanien)

Matcher:

18 januari - Lyngby (B)

26 januari - Bodö/Glimt (Pinatar)

3 februari - Mjällby AIF (H)



ANNONS

11 februari - Horsens (B)19 februari - Trelleborgs FF (H, svenska cupen)26 februari - Onsala BK (B, svenska cupen)5 mars - Helsingborgs IF (H, svenska cupen)25 mars - Östers IF (H)

MALMÖ FF

Träningsläger:

30 januari-11 februari - Marbella (Spanien)

Matcher:

20 januari - Randers (H)

27 januari - FC Nordsjälland (H)

TBA - TBA (Marbella)

10 februari - Vålerenga (Marbella)

19 februari - Skövde AIK (H, svenska cupen)

27 mars - IFK Luleå (B, svenska cupen)

5 mars - Degerfors IF (H, svenska cupen)

MJÄLLBY AIF

Träningsläger:

6-15 februari - Algarve (Portugal)

Matcher:

21 januari - BK Olympic (H)

28 januari - Helsingborgs IF (B)

3 februari - Kalmar FF (B)

TBA - TBA (Algarve)

TBA - TBA (Algarve)

19 februari - Dalkurd FF (H, svenska cupen)

25 februari - Oskarshamns AIK (B, svenska cupen)

4 mars - IK Sirius (H, svenska cupen)



ANNONS

11 mars - Trelleborgs FF (B)18 mars - Östers IF (H)25 mars - Landskrona Bois (H)

VARBERGS BOIS

Träningsläger:

13-20 mars - Alicante (Spanien)

Matcher:

28 januari - Falkenbergs FF (H)

4 februari - Gais (B)

8 februari - Tvååkers IF (H)

11 februari - Varbergs Gif (H)

15 februari - BK Astrio (B)

18 februari - Östersunds FK (H, svenska cupen)

26 februari - Västerås SK (H, svenska cupen)

6 mars - AIK (B, svenska cupen)

11 mars - IFK Värnamo (B)

25 mars - Norrby IF (TBA)

OBS! Schemat är preliminärt och kan ändras.