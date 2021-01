FÖRSÄSONGSGUIDEN: Så laddar allsvenska lagen upp i vinter

Helgen den 10-11 april är det planerat att allsvenskan och superettan på herrsidan ska sparka igång. Innan dess ska lagen spela träningsmatcher samt gruppspel, kvartsfinal och semifinal i svenska cupen.

Nu börjar de allsvenska lagens försäsongsprogram sätta sig.

Notera att schemat nedan är preliminärt och kommer att förändras. Framför allt kan förändringar ske kopplat till hur det går för lagen i svenska cupens gruppspel. Går man vidare väntar fortsatt spel i cupen istället för träningsmatcher.

Dessutom är det flera lag som inte presenterat hur de kommer att genrepa inför den allsvenska premiären.

En stor förändring till i år är att bara ett allsvenskt lag ser ut att åka utomlands för träningsläger. Östersunds FK går emot ligaorganisationen Svensk Elitfotbolls avrådan om utlandsläger och åker till Spanien, eftersom man saknar en fullstor plan att ladda upp på annars.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med en stor del av de andra klubbarna och de lagen meddelar att de antingen inte har något läger inbokat i dagsläget eller att de fattat beslut om att inte åka utomlands. Coronapandemin och de ekonomiska konsekvenserna som den fått ligger bakom det nya läget.

”Vi har inte planerat något träningsläger i vinter. Vi följer utvecklingen i samhället och stannar hemma i Stockholm för träningar”, skriver exempelvis Djurgårdens presschef Marcus Björling i ett sms till Fotbollskanalen.

Vissa lag överväger att åka på träningsläger någonstans hemma i Sverige. Bland annat Mjällby och Kalmar.

"Det kan bli så att vi tar några dagar i närområdet", skriver exempelvis Kalmar FF:s sportchef Jörgen Petersson i ett mejl.

AIK

30 januari - Vasalunds IF (H)

7 februari - Örebro SK (H)

12 februari - IF Elfsborg (H)

20 februari - Oskarshamns AIK (B, svenska cupen)

27 februari - AFC Eskilstuna (H, svenska cupen)

7 mars - Hammarby IF (B, svenska cupen)

BK HÄCKEN

22 januari - IF Elfsborg (B)

6 februari - IFK Norrköping (B)

13 februari - Örgryte IS (H)

21 februari - Dalkurd FF (H, svenska cupen)

27 februari - IK Gauthiod (B, svenska cupen)

7 mars - Helsingborgs IF (H, svenska cupen)

27 mars - Degerfors IF (H)

3 april - Varbergs Bois

DEGERFORS IF

30 januari - Örebro SK (B)

2 februari - IF Karlstad Fotboll (H)

9 februari - IFK Göteborg (B)

13 februari - IK Brage (H)

22 februari - IF Elfsborg (B, svenska cupen)

28 februari - Falkenbergs FF (B, svenska cupen)



6 mars - Utsiktens BK (H, svenska cupen)

DJURGÅRDENS IF

30 januari - Akropolis IF (B)

6 februari - IF Brommapojkarna (B)

7 februari - Vasalunds IF (Grimsta)

13 februari - Örebro SK (H)

21 februari - IK Brage (H, svenska cupen)

28 februari - Newroz FC/Umeå FC (B, svenska cupen)

6 mars - Kalmar FF (H, svenska cupen)

HALMSTADS BK

23 januari - IFK Värnamo (B)

30 januari - Falkenbergs FF (B)

5 februari - IFK Göteborg (B)

13 februari - Varbergs Bois (H)

21 februari - Gais (H, svenska cupen)

27 februari - Västerås SK (H, svenska cupen)

6 mars - Malmö FF (B, svenska cupen)

12 mars - Landskrona Bois (H)

27 mars - Kalmar FF (H)

3/4 april - IF Elfsborg (B)

HAMMARBY IF

3 februari - Akropolis IF (H)

7 februari - IK Brage (H)

11 februari - IFK Norrköping (H)

20 februari - AFC Eskilstuna (H, svenska cupen)

28 februari - Oskarshamns AIK (B, svenska cupen)

7 mars - AIK (H, svenska cupen)

IF ELFSBORG

22 januari - BK Häcken (H)

5-7 februari - Helsingborgs IF (H)

12 februari - AIK (B)

22 februari - Degerfors IF (H, svenska cupen)



28 februari - Utsiktens BK (B, svenska cupen)6 mars - Falkenbergs FF (H, svenska cupen)3/4 april - Halmstads BK (H)

IFK GÖTEBORG

5 februari - Halmstads BK (H)

9 februari - Degerfors IF (H)

13 februari - Helsingborgs IF (B)

20 februari - Sandvikens IF (B, svenska cupen)

28 februari - Gif Sundsvall (H, svenska cupen)

7 mars - IFK Norrköping (B, svenska cupen)

26 mars - Vålerenga (B)

2 april - IFK Värnamo (H)

IFK NORRKÖPING

6 februari - BK Häcken (H)

11 februari - Hammarby IF (B)

20 februari - Gif Sundsvall (H, svenska cupen)

28 februari - Sandvikens IF (B, svenska cupen)

7 mars - IFK Göteborg (H, svenska cupen)

IK SIRIUS

30 januari - Gefle IF (H)

6 februari - Akropolis IF (H)

13 februari - FC Flora Tallinn (H)

20 februari - IF Lödde (B, svenska cupen)

28 februari - Trelleborgs FF (H, svenska cupen)

6 mars - Örebro SK (B, svenska cupen)

3 april - Västerås SK (TBA)

KALMAR FF

6 februari - Malmö FF (H, 2x60 minuter)

14 februari - Landskrona Bois (H)

21 februari - Newroz FC/Umeå FC (H, svenska cupen)



28 februari - IK Brage (H, svenska cupen)6 mars - Djurgårdens IF (B, svenska cupen)13 mars - Östers IF (B)20 mars - Mjällby AIF (H)27 mars - Halmstads BK (B)TBA - Trelleborgs FF (B)

MALMÖ FF

29/30/31 januari - IFK Malmö (H)

6 februari - Kalmar FF (B, 2x60 minuter)

21 februari - Västerås SK (H, svenska cupen)

1 mars - Gais (B, svenska cupen)

6 mars - Halmstads BK (H, svenska cupen)

MJÄLLBY AIF

30 januari - Landskrona Bois (H)

2 februari - Österlens FF (H)

6 februari - IFK Värnamo (H)

21 februari - Akropolis IF (H, svenska cupen)

27 februari - Landskrona Bois (B, svenska cupen)

7 mars - Östersunds FK (H, svenska cupen)

13 mars - Helsingborgs IF (B)

20 mars - Kalmar FF (B)

27 mars - Trelleborgs FF (H)

3 april - Falkenbergs FF (H)

VARBERGS BOIS

3 februari - Tvååkers IF (H)

6 februari - Falkenbergs FF (H)

13 februari - Halmstads BK (B)

20 februari - Östers IF (H)

27 februari - Örgryte IS (H)

13 mars - Norrby IF (B)

17 mars - Jönköpings Södra (H)

20 mars - IFK Värnamo (H)

27 mars - Gais (H)



3 april - BK Häcken

ÖREBRO SK

30 januari - Degerfors IF (H)

3 februari - IK Brage (H)

7 februari - AIK (B)

13 februari - Djurgårdens IF (B)

20 februari - Trelleborgs FF (H, svenska cupen)

28 februari - IF Lödde (B, svenska cupen)

6 mars - IK Sirius (H, svenska cupen)

ÖSTERSUNDS FK

16 januari-6 februari: träningsläger i Spanien innehållandes träningsmatcher

21 februari - Landskrona Bois (B, svenska cupen)

27 februari - Akropolis IF (H, svenska cupen)

7 mars - Mjällby AIF (B, svenska cupen)

Källor: Fotbollskanalen, discovery+, Hallands Nyheter, klubbarnas officiella hemsidor

Matcherna i svenska cupen sänds på C More.