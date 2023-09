Forssmed markerar: "Duger inte att ledare eller spelare slätar över det här"

Säkerhetsläget i svensk fotboll har i år varit en snackis, då det bland annat har varit planstormningar, bengalkastningar och inkastade föremål mot planen på arenor runt omkring i landet.

Efter skandalderbyt mellan Djurgårdens IF och AIK i maj i år på Tele2 Arena träffades Svensk Elitfotboll, Svenska Fotbollförbundet, Riksidrottsförbundet och Polismyndigheten för att diskutera säkerhetsläget i svensk elitfotboll, och kom fram till att dagens befintliga exkluderingsstrategi är rätt väg att gå. Under tisdagen höll Svensk Elitfotboll ett medlemsmöte, där socialministern Jakob Forssmed (KD) närvarade, och betonade vikten av att alla berörda parter tar ansvar för att få bukt med ordningsstörningar.

Samtidigt tycker Forssmed, i en intervju med Aftonbladet, att det behövs en "rejäl kulturförändring inom fotbollen".

- Att man slutar bagatellisera eller släta över ordningsstörningar som ofta handlar om våld eller att man kastar brinnande föremål på varandra. Där måste klubbarna mot fotbollen tala med en röst. Det duger inte att ledare eller spelare slätar över det här, säger Forssmed till Aftonbladet och syftar bland annat på att AIK-kaptenen Alexander Milosevic sa att han aldrig kommer prata skit om supportrarna i svensk fotboll - efter skandalderbyt.

- Jag har uppfattat flera gånger, inte minst kring skandalscenerna i våras, att det fanns personer som gick ut och bagatelliserade detta. Som sa att man måste förstå att det är mycket känslor i omlopp. Det är många platser i samhället där det är känslor i omlopp. Men det är ingenstans man accepterar våld eller att man kastar brinnande föremål på varandra. Jag tycker det har varit för mycket sånt och att det måste upphöra, fortsätter han.

Forssmed menar vidare, i intervjun med Aftonbladet, att det funnits lite tendenser inom fotbollen med att man får ta det "onda med det goda". Han tycker i stället att det måste gå att ha det "positiva utan det andra", det vill säga ordningsstörningar.

Fredrik Söderberg, som är vd och klubbdirektör i AIK, håller inte med om retoriken.

- Bortsett från några få undantag så upplever jag inte att vi bagatelliserar det här i svensk fotboll. Min uppfattning är att fotbollen som helhet tar det här på största allvar. Den här typen av ordningsstörningar är helt oacceptabla vilket jag upplever att fotbollsledare och klubbar generellt sett alltid också för fram när det händer, säger han till Aftonbladet.

Söderberg tycker vidare att klubbar är duktiga på att markera mot våldsyttringar, även om det finns avvikelser. Han tycker också att fotbollen bör prata om ämnet med en enad röst.

AIK:s samlade supportergrupper meddelade även tidigare under tisdagen att de bryter all kontakt med MTR, SL och polisen - efter kaosscenerna på tunnelbanestationen vid Odenplan inför derbymötet med Hammarby IF i början av september på Tele2 Arena. Videoklipp, som spreds på sociala medier, visade att AIK-supportrar, som var på väg till Tele2 Arena, hamnade i konfrontation med polisen. Enligt AIK:s supportergrupper valde polisen att eskalera situationen, i stället för att lugna ner det hela och se till att alla supportrar kom iväg till matchen. En supporter ska också ha blivit skadad.