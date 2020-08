Första starten - första målet för MFF-talangen: ”Det känns otroligt skönt”

19-åriga Amin Sarr gjorde sin startdebut i allsvenskan mot IFK Göteborg. Då kom även det första allsvenska målet. - Det känns otroligt skönt att kunna komma in i den här matchen och göra mål direkt, säger Sarr till Dplay.

19-åriga Amin Sarr fick göra sin första allsvenska match från start under söndagen när Jon Dahl Thomasson startade honom som höger wing-back mot IFK Göteborg – och det blev en startdebut han sent kommer att glömma.

Med 20 minuter spelat nåddes han av en hörna från Anders Christiansen vid bortre stolpen, via en skarv vid den främre stolpen, och nickade in 2-0 till MFF. I halvtid satte Sarr ord på debuten i en intervju med Dplay.

- Det känns otroligt skönt att kunna komma in i den här matchen och göra mål direkt. Jag tror att det är första nickmålet jag gör. Jag tycker jag positionerar mig bra och kommer in på en fri yta, så får jag in den med huvudet. säger Sarr till Dplay.

På frågan om vad han tänkte när han såg sitt namn i startelvan svarade MFF-talangen:

- Jag tänkte att jag ska bara köra mitt eget race. Försöka göra det jag är bra på och komma in i matchen på ett bra sätt.