Första starten för Salétros - på kanten: "Sa till honom att göra en egen tolkning"

Fram till sommaren är Anton Salétros en AIK-spelare, på lån från ryska Rostov. Hittills i år har han dock mest fått agera inhoppare i allsvenskan. Men under lördagen fick 23-åringen, som normalt sett är en central mittfältare, chansen från start för första gången i serien den här säsongen. Då som wingback.

Salétros spelade 69 minuter och var inblandad i alla tre mål (AIK vann med 2-1). Först ordnade han en straff och därefter slog han inlägget som gav 2-0, innan han tappade boll på ett sätt som resulterade i en AFC-omställning och ett baklängesmål.

- Jag pratade med honom innan matchen och sa: ”Gör din tolkning på den rollen, gör den inte till någon annans. Gör den till den egen och se vad det leder till”. Det gjorde han också fram till målet (AFC:s 2-1). Då fick han också ont i samband med det. Fram till dess var han riktigt bra, säger AIK:s tränare Rikard Norling om Salétros.

Huvudpersonen själv säger sig inte ha några problem med att spela wingback i AIK:s 3-5-2-system.

- Jag spelar där tränaren sätter mig, så jag försökte bara göra det bästa av situationen, säger Salétros.

Rikard sa på presskonferensen att han pratat med dig om att du ska göra din egen "tolkning" av rollen. Vad tänker du själv om hur du ska ta dig an den rollen?

- Jag gick ju in och hämtade lite boll centralt ibland, så jag gör det som jag tycker ser rätt ut i situationen som råder. Ibland är det rätt att hålla sig på kanten och då gör jag det, ibland är det rätt att gå in centralt och då gör jag det. Jag försöker hela tiden tänka och kolla av med de andra lagkamrater, se till vad de gör och då göra motsatsen så att vi alltid fyller alla olika spelytor.

Vad kan du ut för styrkor i ditt spel i den rollen?

- Det beror på hur matchbilden ser ut. I den här matchen fick jag komma till en del inlägg och spela in bakom. Det tycker jag fungerade helt okej. Annars får jag se på det från match till match. Jag försöker bara göra det så bra jag kan.

Salétros fick, som tidigare nämnt, ont i samband med AFC:s 2-1-mål men förklarar att det är ingen fara med honom inför derbyt mot Djurgården nästa söndag.

- Jag landade lite konstigt på höften, men det är lugnt, säger Salétros.