Försvarets svar i Kindberg-rättegången: "Världens dyraste fordonsflotta - eller så stämmer inte åklagaren hypotes"

HÄRNÖSAND. Det har genomförts en stor mängd arbete i området, det har funnits vinning för "Sollefteåbons" företag i sponsoravtalet med Östersunds FK, och det har varit höga fordonskostnader. Det har varit några av försvarets punkter under dag tre i rättegången i Härnösand.

I dag är dag tre i rättegången mot Daniel Kindberg, "Sollefteåbon", och "Peabmannen". Fallet handlar om pengar som har kommit från Östersundshem och Fältjägaren 7, ibland via Peab, in till "Sollefteåbons" företag och senare till Östersunds FK, ibland via ÖFK:s dotterbolag Driftaren AB.

Den stora punkten har varit ifall "Sollefteåbons" företag, som bland annat jobbar med transport och flytt av massor, har genomfört arbete som det har fakturerat miljoner för. Efter två dagars yrkande och sakframställan från åklagaren så var det i dag försvarets tur, där Kindbergs advokat Olle Kullinger var först ut.

- Det finns olika förklaringar till olika saker.



- Det som åklagaren påstår är lite tillspetsat. Att ("Sollefteåbon") inte gör något annat än att ligga i soffan hemma i Sollefteå, förutom två saker. Den ena saken han skulle göra är att skriva ut falska fakturor.



- Den andra saken är att han får utlopp för sitt motorintresse genom att åka Jämtland runt och serva använda lastbilar till miljonförlust.



Kullinger visade att det generellt har genomförts mycket arbete i området där "Sollefteåbons" företag har fakturerat arbete. Han visade också att företaget har gjort anbud på liknande arbete, och att de har fått nytta av sponsringen till ÖFK via bland annat reklam på matchtröjan och att står i sponsoravtalet att ÖFK ska rekommendera företaget. Dessutom har företaget sponsrat andra idrottslag, som exempelvis hockeylagen Modo och Östersunds IK.

En av sakerna som åklagaren visade var att det under långa perioder inte hade varit något fordon påställt i företaget, och oftast var det bara ett fordon påställt. Kullinger påpekade dock att företaget under hela perioden har ägt fyra lastbilar, och i slutet även en femte.

Under en period på 2013-2014 var det bara cirka 93 dagar påställda fordon. Sett till fordonskostnader skulle det innebära en fordonskostnad på knappt 40 000 kronor per dag.

Dessutom visade Kullinger att företaget under 2013 till 2016/2017 hade intäkter på 5,7 miljoner kronor och fordonskostnader på 8,4 miljoner. Bara det, utan andra kostnader, skulle ge ett resultat på minus 2,7 miljoner för företaget.



- Alternativ ett, åklagarens hypotes, är att ("Sollefteåbons" företag) har "världens dyraste" fordonsflotta, och att de består standardvagnar från Volvo, eller så finns det den andra hypotesen om åklagarens hypotes inte stämmer. Då är det andra personer som har använt de här fordonen. Det har varit fler än 0,6 personer som har använt även när de inte har varit påställda. Jag behöver inte säga vilket alternativ som är mest sannolikt.



Däremot visades det fortsatt inga siffror eller nya uppgifter på vilka anställda eller underentreprenörer som ska ha genomfört arbetet. Enligt "Sollefteåbons" advokat Jonas Granfelt är det något som kan komma upp i förhören som följer på tisdag, och som inte kommit fram i exempelvis årsredovisning och bokföring.



- Där finns det inte något tydligt avtryck av arbetskraft som skulle kunna förklara på ett enkelt sätt det arbete som har fakturerats gentemot Peab eller Driftaren, säger Granfelt.



- Nu ser inte verkligheten alltid ut på det sättet att man kan finna avtryck i officiella handlingar, i synnerhet inte om det har slarvats litegrann med att betala arbetsgivaravgifter och där löneutbetalningar har skett vid sidan om de sedvanliga betalningsmodellerna.



- (Sollefteåbon) kommer berätta utförligt i den mån han kan komma ihåg.



Enligt Granfelt finns det också bevis för att det har tankats för mer än de 282 literna som har köpts i Östersundsområdet. Mellan 2013-2017, som åtalet gäller, har företaget tankat ungefär 88000 liter diesel och dessutom har de haft tillgång till en "farmartank".



Både Granfelt och "Peabmannens" advokat Jan-Åke Nyström lyfte fram att de inledande förhör som hölls med "Sollefteåbon" och "Peabmannen" upplevdes som stressade och pressade situationer, där det kan ha sagts saker där de bland annat kunde minnas fel eller där man ville därifrån. Nyström påpekade också att "Peabmannen" varken har intresse i ÖFK eller har tjänat pengar på det upplägget som åklagaren presenterat, och att det var fler än "Peabmannen" som behövde godkänna varje faktura på Peab.



Kullinger gav även åklagaren beröm för noggrann och skickligt presenterad sakframställan, och för att åklagaren har valt inte att prata om rättegången i media. Rättegången fortsätter under eftermiddagen.