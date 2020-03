Fortsatt möjligt att Kindberg-rättegången tas om: "Vill inte spekulera"

Ångermanlands tingsrätt dömde i november i fjol den tidigare ÖFK-ordföranden Daniel Kindberg till fängelse i tre år. Kindberg har därefter överklagat ekobrottsdomen. Han har också, precis som de två andra personerna som fällts, begärt att hela förhandlingen i tingsrätten ska tas om. Anledningen? Han menar att för stora fel begicks under dagarna i rätten.

Hela målet handlar om arbete utförts på det sätt som Kindberg, "Peabmannen" och "Sollefteåbon" påstår, eller om det är bluffakturor som ligger bakom miljonerna som pumpats ut ur Östersundshem och Fältjägaren. Kindberg hävdar att åklagarens linje under rättegången var att inget arbete utförts över huvud taget och att det därmed är så man ska tolka gärningsbeskrivningen.

- Där är det väldigt tydligt: inget arbete är utfört. Det är det påstående som de vilat sitt arbete mot. Där finns inga kompromisser. Det är helt tydligt, sa Kindberg till Fotbollskanalen i samband med förhandlingen.

Åklagarsidan hävdar i sin tur att målet inte alls handlar om allt eller inget arbete utförts. Åklagaren Niklas Jeppsson menar att en faktura inte är riktig bara för att "ett spadtag" tagits.

- I vår plädering menar vi att man får se varje faktura för sig och se vad vi kan styrka, vad som är ställt utom rimligt tvivel, har Jeppsson tidigare sagt till Fotbollskanalen.

Tingsrätten kom fram till att visst arbete utförts men att stora delar av de fakturor som målet handlar om är en bluff. Uträkningen av tingsrätten kring hur mycket av arbetet som ska ses som utfört är Daniel Kindberg starkt kritisk till. Han har beskrivit allt som en "rättsskandal".

- Nu hittar tingsrätten själva på en metod för att räkna ut hur mycket arbete som har utförts för varje enskild faktura. Hela uträkningen är totalt felaktig. Och vi har inte fått höra den. Och det här innebär att tingsrätten själv har gjort en egen metod som vare sig vi eller åklagaren har tagit del av. Det är unikt förmodligen i svensk rättshistoria att något sånt här har hänt, sa han till TV4:s Nyhetsmorgon efter att domen fallit.

Det är på grund av ovan nämnda saker som Kindberg och de andra dömda vill att förhandlingen i tingsrätten tas om. Och frågan hanteras just nu av hovrätten, som fattar beslut om ärendet ska skickas tillbaka till tingsrätten eller prövas i hovrätten.

Den 24 januari höll domare i hovrätten en föredragning om ärendet och från med då hade man sex veckor på sig, fram till i dag (6 mars), att lämna besked om målet ska återförvisas till tingsrätten eller inte. Det har ÖP tidigare rapporterat om. Hovrätten har också möjligheten att skjuta på beslutet, om domarna känner att någon del i beslutet måste ses över ytterligare. Då inleds en ny sexveckorsperiod.

Och besked om förhandlingen ska tas om eller inte kommer att dröja, kan Fotbollskanalen nu berätta. I måndags skickade nämligen hovrätten en begäran till tingsrätten om yttrande rörande det som parterna är oense om.

I skrivelsen konstaterar hovrätten att Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" begärt att tingsrättens dom ska undanröjas men att de "förefaller ha olika uppfattningar i fråga om vad som förevarit under tingsrättens huvudförhandling". Vidare skriver hovrätten:

"Mot denna bakgrund anser hovrätten att det finns skäl att inhämta yttrande från tingsrätten i frågan".

Och följer upp med följande:

"Hovrätten önskar att tingsrätten yttrar sig i fråga om vad som påståtts från parterna om vad som sagts i tingsrätten i fråga om gärningsbeskrivningens omfattning/innehåll".

Senast den 16 mars ska tingsrätten ha svarat på hovrättens begäran. Innan dess ser alltså hovrätten inte ut att fatta något beslut i ärendet.

Om hovrättens begäran är ett tecken på att man överväger att återförvisa målet? Oklart i dagsläget, men möjligheten till att allt tas om finns åtminstone kvar.

Åklagaren Niklas Jeppsson vill inte läsa in för mycket i att hovrätten vill reda ut vad som hände under förhandlingen i tingsrätten.

- Jag vill inte spekulera i risken (att målet återförvisas). Jag har i olika skrivelser till hovrätten motsatt mig, jag tycker inte att det finns någon grund för att återförvisa målet. Nu begär hovrätten ett yttrande från tingsrätten eftersom vi är oense vad som har sagts under tingsrättsförhandlingarna gällande gärningsbeskrivningen. Det är det som de vill se om de kan få en bättre bild av genom att kontrollera hur tingsrätten uppfattat det, säger Jeppsson till Fotbollskanalen.

- Det är ganska ovanligt med den här typen av återförvisningsyrkanden. Jag har bara haft två ärenden tidigare där det har begärts yttranden och de har väl inte varit grundlösa heller. Då gör hovrätten ofta så, om det är någon fråga de behöver klarhet i. Så jag tror inte att man ska tolka in för mycket i det.

De vill att tingsrättens ska yttra sig om gärningsbeskrivningen – vad innebär det i klartext?

- Vad vi är oense om är om vi från åklagarsidan skulle gjort vissa utfästelser kring gärningsbeskrivningen och gett uttryck för att det bara handlar om att de ska vara helt falska, vårt förstahandsyrkande. Att vi skulle gått ifrån vårt andrahandsyrkande som vi hade under skriftväxlingen. Att de skulle vara osanna även om bara en viss del av arbetet varit utfört. Jag menar att vi absolut inte gjorde det.

Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" ligger, enligt tingsrätten, bakom en brottslig transaktionskedja mellan olika företag under åren 2013 till 2017. De dömdes för att ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra. Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av transaktionskedjan. De tre männen som dömts menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre nekar till brott.

Fotbollskanalen har sökt Daniel Kindbergs försvarsadvokat Olle Kullinger utan framgång.