Fortsatta skadeproblem för KFF - bröderna Elm kan missa Bajen-mötet

I måndagens möte med Elfsborg saknade Kalmar hela nio spelare. Bland annat saknades Viktor (skadad) och Rasmus Elm (sjuk) och brödraduon är fortfarande osäkra till spel mot Hammarby på söndag.

Däremot ser det bättre ut för Viktor än för Rasmus och tillsammans med KFF-veteranen Emin Nouri är Viktors medverkan mot Hammarby inte utesluten.

- Fredrik Carlén (fystränare i KFF, reds.anm) sa bara snabbt att det hade gått bra allting, vi får se om det innebär att de kör full träning i morgon (fredag) eller delar av passet. Men när han säger så till mig innebär det att det finns en möjlighet att Viktor och Emin kan vara med på söndag. Det hoppas vi såklart på, det var få att välja mellan senast, säger KFF:s tränare Magnus Pehrsson till Barometern.

Pehrsson är dock tveksam till om Rasmus Elm kommer till spel mot Bajen.

- Han är ju inte skadad men däremot så är han inte frisk än. Att han skulle vara redo för 90 minuter på söndag kan vi nog utesluta men jag tycker inte vi ska säga än att det är helt kört, säger Pehrsson.

I matchen kommer KFF få klara sig utan mittbacken Fidan Aliti som är avstängd. Däremot får Smålandslaget tillbaka Herman Hallberg från just avstängning.

Du ser söndagens match mellan Kalmar och Hammarby på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 15:00.