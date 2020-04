Fotbollskanalen listar - allsvenskans fem bästa högerbackar

Fotbollskanalens Andréas Sundberg rankar de bästa spelarna på varje position i allsvenskan. Först ut var målvakterna, nu är tiden kommen för högerbackarna.

1. Johan Larsson, Elfsborg

Årets försvarare i allsvenskan 2014. Sedan fem år utomlands med spel i Bröndby och en kort sejour i Guingamp. Nu är han tillbaka i Elfsborg. Poängspelare som gjorde tio mål och 28 assist i den danska ligan. Finns i Janne Anderssons bakhuvud och har varit med i landslagstruppen några gånger.



2. Simon Sandberg, Hammarby

Hammarby har många offensiva vapen. Ett är Simon Sandberg som förra säsongen gjorde sju assist. Gillar att komma med i anfallen och vara spelbar och mata inlägg. Låg bakom många målchanser under 2019.



3. Eric Larsson, Malmö FF

Väldigt bra fysik, energi och intensitet som orkar både vara med och försvara och anfalla. Imponerande inställning och ger alltid allt för sitt lag.



4. Godswill Ekpolo, Häcken

Här snackar vi också fysik. Ekpolo är stark och har en härlig vilja och inställning. På träningslägret i Algarve gjorde högerbacken ett mål mot Vålerengen efter en maxlöpning från eget straffområde till det andra straffområdet innan fick bollen och satte dit den.



5. Aslak Fonn Witry, Djurgården

Gjorde en bra första säsong i Djurgården. Bra inläggsspelare som låg bakom många målchanser under förra säsongen. Svarade för tre mål och sex assist under 2019.