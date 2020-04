Fotbollskanalen listar - allsvenskans fem bästa målvakter

Några nya målvakter, som AIK:s Jakob Haugaard och Hammarbys David Ousted, har inte hunnit visa upp sig på allvar för den svenska publiken, och kommer därför inte med på listan.



Här är målvakterna som kommer med.



1. Johan Dahlin, Malmö FF

Är säkerheten själv längst bak i Malmö FF och känns som en komplett målvakt. Han har stor rutin, gör få misstag och har en förmåga att kliva fram när det behövs. Släppte bara in 16 mål förra säsongen.



2. Isak Pettersson, IFK Norrköping

Har två riktigt bra säsonger bakom sig och har väldigt intressanta egenskaper med fina fötter och snabba reflexer. Är väldigt nära att lägga beslag på den första platsen på listan.



3. Peter Abrahamsson, Häcken

Har under flera säsonger visat att han håller hög nivå och är en viktig kugge för Häcken.



4. Giannis Anestis, IFK Göteborg

Inte enkelt att fylla lyckan efter en så bra målvakt som Pontus Dahlberg, men Anestis imponerade under sin första säsong i Blåvitt.



5. Aly Keita, Östersund

Tuff konkurrens med målvakter som Oscar Jansson och Lucas Hägg-Johansson, men Keita lägger beslag på plats fem på listan. Är en viktig spelare för Östersund och ser man till statistiken med räddningsprocent, hållna nollor och viktiga räddningar så ligger han högt.