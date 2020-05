Fotbollskanalen listar - allsvenskans fem bästa vänstermittfältare

Målvakter och försvarare var först ut. Nu är det dags att gå igenom mittfältare, och vi börjar till vänster.

1. Muamer Tankovic, Hammarby

Spelade förra säsongen till sig en plats i landslagstruppen. Välförtjänt med tanke på leveransen i Hammarby. Gjorde 21 poäng (14 mål och sju assist) på 28 matcher och fick klubbar som Genoa och AEK Aten att visa intresse.



2. Sead Haksabanovic, IFK Norrköping

Växte och växte förra säsongen och var riktigt vass, framför allt under höstsäsongen. Stark, kvick, teknisk och bra tillslag. Frågan är hur länge vi får se honom i allsvenskan?



3. Nabil Bahoui, AIK

När Bahoui är i slag och används rätt så är han en klasspelare. På den här listan är han med som mittfältare till vänster, och det är en position som han trivs på, när han får komma rättvänd och ta sig in i planen för att använda sin fina fot. Men frågan är om AIK kommer att använda honom på den positionen då han ibland har placerats på andra platser? Fina spetsegenskaper i tillslag, teknik och spelförståelse. Återvände till AIK förra sommaren, gjorde sex poäng på åtta matcher (två mål och fyra assist på två starter och sex inhopp).



4. Sören Rieks, Malmö FF

Har anpassat sig och tagit sig an positionen som wingback i Malmö FF. Bra tvåvägsspelare som levererar både defensivt och offensivt. Med tanke på hans jobb i defensiven så var det vasst att göra nio mål och fem assist under 2019.



5. Giorgi Charaisjvili, IFK Göteborg

Viktig spelare för IFK Göteborgs offensiv. Bra poängspelare som svarade för sju mål och åtta assist i laget som slutade sjua i allsvenskan. Fin fot och bra på fasta situationer.