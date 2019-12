Fotbollskanalen rankar allsvenskans bästa spelare 2019: AIK-duo och MFF-mittfältare med på listan

25. Giorgi Charaisjvili

Klubb: IFK Göteborg Nationalitet: Georgien Född: 1996

Georgiern Giorgi Charaisjvili är en av flera blåvita spelare som har visat framfötterna under säsongen. Något han även gjorde när han kom på lån 2018, vilket ledde till att Göteborgsklubben köpte ut anfallaren inför årets allsvenska. Då var det däremot en drös med straffmål som förfinade statistiken, men i år har han blivit mer delaktig i spelet och ökat sin poängproduktion. Efter en iskall inledning under april månad blev den skottvillige Charaisjvili varmare i kläderna och poängen började trilla in. En avgörande assist på hörna nere i Kalmar startade en kedjereaktion som slutade i tre mål och tre ass på fyra matcher. Vill han däremot hamna oftare i protokollet över en hel säsong krävs det en mycket effektivare georgier 2020.

24. Alexander Kacaniklic

Klubb: Hammarby Nationalitet: Sverige Född: 1991

Helsingborgssonen och den tidigare landslagsspelaren Alexander Kacaniklic var en av flera bortglömda svenskar ute i Europas frysboxar. För Kacaniklics del hette den FC Nantes, men i vintras kom räddningen. Hammarby tog honom från den utvecklingsmässigt usla tillvaron för att tina upp anfallaren i Sverige och på Årsta. De första 13 matcherna var en enda lång inkörningsperiod för Kacaniklic, men därefter kom han igång. Från och med den 14:e omgången öste han på något otroligt genom att snitta, med stor marginal, över en pinne per match. Den gamle Alexander Kacaniklic är tillbaka!

23. Jacob Une Larsson

Klubb: Djurgården Nationalitet: Sverige Född: 1994

Över 90 matcher och fyra tillbringade år i Djurgården har Une Larsson innanför västen efter ytterligare en säsong i Stockholmsklubben. Det var säsongen då allting kulminerade och allt drogs till sin spets. Och mittbacken var bättre än någonsin, men inte har han fått några stora rubriker för det. När lagkamrater som Tommi Vaiho, Marcus Danielson och Mohamed Buya Turay, för att nämna några, har agerat matchvinnare finns det en spelare där bak, långt bort från det mediala ljuset: Jacob Une Larsson. Den totala anspråkslösheten verkar, om någon nu trodde det, inte påverka hans landslagsstatus negativt. När Janne Andersson i vinter drar på januariturné ska Une Larsson med.

22. Henok Goitom

Klubb: AIK Nationalitet: Eritrea Född: 1984

Med ett gulsvart hjärta och ett skickligt fotbollsspelande har Henok Goitom närmast nått ikonstatus i AIK. När svensk-eritreanen nu dessutom har förlängt över nästa år och därmed gör sin åttonde säsong i klubben vill jag tro att han, i historieskrivningen, kommer pratas om som en av de största. Får man anmärka på något konstigt är just processen vid hans förlängning en sådan sak. Visst kanske han inte bombade in baljor i våras men sammanfattar man hans allsvenska år spelar han samtliga matcher, har kaptensbindeln och gör 23 poäng. Ändå blev det en diskussion och en utdragen tankeprocess hos Björn Wesström (sportchef) där ett, om än gott, beslut fattades i slutändan. Kanske är det en framtida generationsväxling som han vill få till, men Goitoms behövs ändå – ta 2019 som ett exempel.

21. Tarik Elyounoussi

Klubb: AIK Nationalitet: Norge Född: 1988

En spelare som med största sannolikhet inte kommer finnas med när Solnaklubben i vår inleder allsvenskan borta mot Häcken är norrmannen Tarik Elyounoussi. Till Aftonbladet har han Björn Wesström yttrat ordet osannolikt när han skulle förklara hur stora chanserna till en förlängning var. Om det även blir så att han lämnar är det ett tungt tapp för Gnaget. En klar ljusglimt från Elyounoussis säsong, som visar på hur viktig han har varit, är majderbyt mot huvudrivalen Djurgården. Landslagsanfallaren blev då stor matchhjälte efter två mål av den högre skolan på Tele2 Arena i Stockholm.

20. Tommi Vaiho

Klubb: Djurgården Nationalitet: Sverige Född: 1988

Sedan 2005 har han kämpat för att bli förstemålvakt i Djurgården. 2019 blev det mödan värt. En rad olika utlåningar – nej, det löste det inte. En treårig sejour i Gais – nej, det löste det inte heller. Först när målvaktskonkurrenten och förstavalet Per Kristian Bråtveits övergång till MLS sprack gavs Tommi Vaiho chansen. Borta mot Kalmar höll han först nollan och efter det rullade Vaihos livs bästa tid i karriären på. Tillsammans med ett ramstarkt försvar och goda insatser från den barberande 30-åringen föll man ynka två gånger efter sommarens målvaktsskifte. Att laget förlorade vid så pass få tillfällen, och sedermera även vann guldet, ska man rikta ett stort tack till Tommi Vaiho för. Testa bara att blicka tillbaka till den kanske mest avgörande Vaiho-sekvensen – straffräddningen mot Malmö. Njut, som djurgårdare, eller vrid dig, som MFF:are, i plågor.

19. Jeppe Andersen

Klubb: Hammarby Nationalitet: Danmark Född: 1992

Det långa kopplet av spelare från Stockholmsklubbarna fortsätter. Den hårdhudade defensive mittfältaren Jeppe Andersen är näste man på vår lista. Här går det att rätta in sig i hyllningskören på olika sätt. Antingen kör man fullt på om det okomplicerade jobbet på Bajenmittfältet eller så nämner man att han faktiskt gör en del poäng. Vi siktar mer på det sistnämnda alternativet. Absolut, han gör det otacksamma gnugget – och det har alla redan belyst. Med kaptensbindeln på armen under samtliga av hans tillgängliga matcher gör han däremot dessutom en del poäng. Sju framspelningar på 26 matcher bär honom till en något överraskande tredjeplats i assistligan. Kaptenen, mittfältssvinet och nu: poängmaskinen Jeppe Andersen!

18. Alhassan Yusuf

Klubb: IFK Göteborg Nationalitet: Nigeria Född: 2000

Med ett gott öga för spelet, säkerhet i passningarna och bollkontroll av hög allsvensk klass har 19-årige Alhassan Yusuf stundtals briljerat på de svenska arenorna. Klart bäst var nigerianen under våren när hela laget överraskade stort. En av de formmässiga topparna är hemmamötet mot AIK. Den uthållige Yusuf, även frekvent kallad Hasse, tar i slutskedet av matchen en maxlöpning som sånär resulterar i en farlig målchans. Det visar på att han inte är den konventionella spelaren, vilket såklart är en anledning till att supertalangen är så högt skattad av Blåvitt. Det var ingen slump att han under hösten följdes av storklubben Wolverhampton.

17. Jonathan Ring

Klubb: Djurgården Nationalitet: Sverige Född: 1991

I fjol gick det sådär. Sju gjorda mål framåt mäktade den före detta Kalmarspelaren visserligen med, men i år har han visat höjder som inte kantspringaren har varit i närheten av tidigare. Det styrkebeskedet har det bekräftats, från honom själv till Barometern, har lett till ett intresse från utländska klubbar. Att det lockar har han även medgivit till tidningen, men mer än så har han inte sagt. Dessutom ska det poängteras att laget Champions League-kvalar till sommaren och jag är helt övertygad om att Ring vill få revansch efter det snöpliga uttåget ur EL-kvalet förra året.

16. Arnór Traustason

Klubb: Malmö FF Nationalitet: Island Född: 1993

Succén under Norrköpings guldsäsong 2015 och en fin start i inledningen av det nästkommande allsvenska fotbollsåret ledde till att Rapid Wien köpte loss den isländske landslagsmannen Arnór Traustason. Det ville sig inte i Österrike och några utlåningar senare var han tillbaka i svensk fotboll. Under Uwe Rösler fick han 2018 för första gången på ett tag i karriären bra med speltid och precis som med Hammarbys Kacaniklic blev en kall talang het igen. Det som däremot skiljer sig de två spelarna emellan är att Traustason kom igång år två medan Kacaniklic öste in poäng under hans första höst. Ny skillnad: islänningen vet hur man levererar fina siffror över en hel säsong.

