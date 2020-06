Fotbollskanalens redaktion tippar allsvenskan 2020

Allsvenskan är hetare än någonsin, brukar man säga inför varje säsong - och så är det kanske, men inför den här säsongen så är det i alla fall svårare än någonsin att tippa efter en lång och väldigt annorlunda försäsong som nu går över i en väldigt intensiv säsong.

Vilka har tjänat på den uuspkjutna starten? Vilka har förlorat mest på det? Vilka lider mest av tomma läktare, vilka kalrar det täta matchandet bäst? Vilka har värvat tyngst, eller tappat viktigast spelare? Mycket ska vägas in och när alla överväganden gjort landade det i detta sammanräknade tips för hela Fotbollskanalens redaktion.

1. Malmö FF

2. Hammarby IF

3. AIK

4. Djurgårdens IF

5. BK Häcken

6. IFK Göteborg

7. IFK Norrköping

8. IF Elfsborg

9. Kalmar FF

10. Helsingborgs IF

11. Örebro SK

12. Mjällby AIF

13. Östersunds FK

-------------------------

14. IK Sirius

-------------------------

15. Falkenbergs FF

16. Varbergs BoIS



Hur ser ditt tips ut? Kommentarsfältet är öppet!