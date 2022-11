Från division 1 till allsvenskan - nu kan Granath lämna sotarjobbet: "En lättnad"

Säsongen 2020 spelade Villiam Granath i ettan.

Nu, två år senare, är 24-åringen klar för allsvenskan. Efter en succéartad säsong i superettan med nykomlingen Skövde AIK fick serietvåan Halmstads BK upp ögonen för Granath. En första kontakt togs för ett par veckor sedan, och därefter gick allt fort tills dess att övergången var klar.

- Det är stort. Fan, sedan jag var liten har jag spelat för att komma till den här nivån - och nu är jag här. Det är skitkul, säger Granath till Fotbollskanalen, och berättar om när HBK kom in i bilden:

- Allt gick rätt fort efter att säsongen var slut. Jag fick höra att Halmstad var sugna, och då hade jag själv redan tänkt tanken att "jag hade nog passat rätt bra in i HBK". Så när de väl hörde av sig fanns det egentligen inget att tänka på. Jag var redo för en flytt.

Granath tror på en kort acklimatiseringsperiod i Halmstad, och för den flitige superettan-tittaren är det inte svårt att förstå varför. Likheterna mellan HBK och SAIK är nämligen många: kompakta, hårt jobbande och riskminimerande.

Exakt där 24-åringen känner sig hemma.

- Vi (i Skövde) har spelat ett fysiskt och rakt spel med många löpmeter under Tobias Linderoth, och det är ganska likt HBK även om de är bättre på allt. När vi möttes under säsongen kände jag direkt att jag skulle passa in i deras spel, vilket jag tror kommer göra övergången till allsvenskan lättare. Det gäller att välja en klubb där man kan passa in fotbollsmässigt.

2020 sedan spelade du i ettan. Trodde du då att du skulle spela i allsvenskan två år senare?

- Nja, det är svårt att säga att jag gjorde. Jag har alltid trott på det men inte att det skulle gå så här snabbt. Men när vi gick upp till superettan kände jag direkt att det fungerade bra och att jag kunde prestera. Även om det skiljde mellan serien så hängde jag med i tempot.

- Det är ett stort steg att ta till allsvenskan, absolut. Farten och tempot är betydligt högre. Man måste koncentrera sig mer på detaljer och vara fokuserad hela tiden. Men jag tror att jag kommer komma in i det ganska snabbt med bra träning i Halmstad.

Du har representerat Skövde nästan hela din karriär. Jag kan föreställa mig att det känns skönt att lämna när klubben är på topp?

- Absolut. Det är otroligt skönt och kul. Jag har varit med sedan division 2 på resan till ettan och superettan. Det har hänt en hel del senaste två, tre åren. Det blir känslosamt, det blir det. Man känner alla i staden och klubben. Det är som ett hem. Samtidigt ska det bli skönt att flytta. Jag är den sista i familjeskaran att lämna.

Även om fotbollen alltid har varit nummer ett var det först i fjol, efter avancemanget till superettan, som Villiam Granath inte behövde jobba heltid vid sidan av planen. Han kunde då gå ner till att "bara" jobba deltid som sotare.

När flyttlasset nu går av till Halmstad kan mittfältaren för första gången i karriären fokusera fullt ut på sitt fotbollsspelande - som sitt heltidsjobb.

- Det kommer att bli en otrolig lättnad att bara få fokusera på fotboll. Att kunna träna extra i gymmet och så där, sådant som jag inte har kunnat göra innan. Jag tyckte att steget till superettan och att kunna gå ner till deltid på jobbet utanför fotbollen var värdefullt. Så det är väldigt skönt att kunna släppa det helt nu.

Hur har det varit att kombinera jobb med fotbollen?

- Det har varit tufft, det har det varit. Långa resor, sena träningar och jobb på det. Det har bara varit fotboll och jobb hela tiden för mig. Det har varit väldigt tufft, speciellt i ettan. Det kändes nästan lyxigt att bara jobba deltid i superettan och ha tid över till annat också.

Väl i allsvenskan kommer Villiam Granath att ställas mot sin storebror Gustav, som tillhör Degerfors. I superettan spelar dessutom fjolårets skyttekung Viktor Granath som flitigt har kopplats ihop med allsvenska klubbar senaste tiden.

Blir det månne tre bröder Granath i allsvenskan nästa säsong?

- Haha, jag önskar att jag kunde svara på det. Jag vet faktiskt inte, säger Villiam.

- Men det hade så klart varit jättehäftigt! Framför allt med tanke på att vi kommer från en sådan liten by som vi gör. På så sätt sticker vi nog ut lite i Fotbollssverige.

Hela brödraskapet samlat i allsvenskan, hur skulle det påverka familjefriden?

- Det har varit speciellt redan i år eftersom jag har mött Viktor i Västerås. När vi har kommit hem till föräldrarna och käkat allihop har det varit både onda och goda blickar runt middagsbordet. Det är lite speciellt, men bara roligt.

Villiam Granaths kontrakt med Halmstads BK sträcker sig över säsongen 2025.