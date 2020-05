Från tränarkollegor till tränarrivaler – Rydström: "Nanne kommer vara hetsigare än vad jag är"

Sommaren 2018 blev Nanne Bergstrand sjukskriven för utmattningsdepression och lämnade därmed sitt uppdrag som huvudtränare för Kalmar FF – trots att han i november samma år var frisk och hade kontrakt med föreningen över ytterligare ett år.

Men, efter KFF:s turbulenta säsong i fjol, meddelade smålänningarna i december 2019 att Bergstrand på nytt var tillbaka i klubben som huvudtränare.

Där och då, sommaren 2018 när Bergstrand klev åt sidan på grund av utmattningsdepressionen, fick KFF:s trotjänare Henrik Rydström leda laget under höstsäsongen. Men efter höstsäsongen gick smålänningarna ut med att Rydström inte fick förnyat kontrakt.

Rydström reste i stället norrut och presenterades som Sirius nye huvudtränare, dock med delat ansvar, men under säsongen 2020 leder han laget på egen hand. Förra säsongen vann Rydströms Sirius båda mötena mot KFF. När de båda lagen nu kommer att mötas i år kommer det vara än mer speciellt – då just Rydström och Bergstrand kommer ställas mot varandra. En duo som har verkat tillsammans under många år.

- Det ser lätt ut som om vi munhuggs via media. Jag säger något, han ska klappa mig på huvudet och så kommer det nog alltid vara. För honom är jag en före detta spelare som aldrig kommer nå hans erfarenhetsnivå. Och det har han säkert rätt i. Hur ska jag hinna ifatt, han slutar ju aldrig att vara tränare, haha. Jag har inga åsikter på vad han gör eller inte gör, jag är glad att han är tillbaka i yrket. Det enda jag kan konstatera är att det blev tämligen torftigt att jobba ihop, för oss båda. Nanne ville gå hem och känna, jag ville sitta kvar, kolla siffror och sekvenser från matchen och träningen och diskutera utifrån en så objektiv verklighet som möjligt. Som tränare vill jag vara på mitt sätt och stå för min fotboll, där har väl jag och Nanne gått åt helt olika håll, säger Rydström.

Det kittlar inte lite extra att ställas mot Nanne då med andra ord?

- Haha. Det blir kul. Jag har väl en rätt bra bild av hur Kalmar vill spela och jag tycker att Nanne passar jättebra in i hur truppen är beskaffad. Det är ett bra läge för dem, det finns inga förväntningar men de har ändå några oerhört bra spelare samtidigt som de har en löp- och arbetskapacitet i de unga spelarna. Nanne vill sätta press och spela framåt, det kommer vara tufft att möta Kalmar.

- Fan vad jag svarar runt, haha. Men det kommer vara kul. Nanne brukar vara rätt lugn, det var mer Nanne och Janne Andersson som tjafsade förr om åren, jag tror inte Nanne vill tjafsa med mig. Vi kommer nog bara omfamna varandra och vara diplomatiska. Jag tror att Nanne kommer vara hetsigare än vad jag är, jag är jävligt lugn nu för tiden, haha.

Hur är relationen med Kalmar FF annars i dag?

- Den är bra, vi vann ju två gånger om mot dem, så den är skitbra, haha. Så här, jag tror fan Tomas Ravelli säga någonstans att han inte hade sett om VM 94 förrän nu - och så var det väl Bosse Hansson som totalsågade Ravelli och så fick han en fråga om det. Och då hade väl Ravelli bestämt sig för att han inte skulle vara bitter, utan bara tacksam. Jag valde faktiskt det när jag inte fick förlängt och inte fick vara kvar. Det fanns massa saker som jag tyckte var bullshit, jag tyckte det var befängt. Nu när jag ser vad man (KFF) säger att man ska göra så vet jag att det var saker jag sa för fem, sex år sedan och då tyckte de bara att jag var en ”pain in the ass”. Men så är det.

- Men jag valde att jag skulle vara tacksam eftersom jag fick spela 21 säsonger där. Det finns bättre spelare som aldrig fick spela så många säsonger i en elitklubb. Jag fick vara U17-tränare, jag fick vara U19-tränare, jag fick vara assisterande till A-laget och jag fick ha A-laget i fyra månader när Nanne var sjukskriven. Jag är väldigt tacksam över det. På ett sätt var det lite av en personlighetsförändring, när jag insåg att det var mycket roligare att vara arg än förbannad, att välja att vara tacksam efter det man fått uppleva där. Därmed känner jag att min relation är bra och jag sa det förra året med och jag menar det, det var inte så att jag var skadeglad när de fick kvala och vi klarade oss kvar före dem. Men jag tyckte givetvis att det var jävligt underbart att vinna båda matcherna, men det tyckte jag om att slå Norrköping borta också.

Det låter som att det inte är något du tänker allt för mycket på, det som hänt.

- Det är ju ingen kvar av de som inte vill ha kvar mig, haha. Jag hade ett möte med dåvarande klubbchef och sportchef Mattias Rosenlund och Thomas Andersson-Borstam. Redan när jag gick från det mötet så upptäckte jag att jag inte var bitter, jag var faktiskt inte det. Jag var snarare glad att få verka i så många roller i Kalmar FF.

- Det enda som har sårat är ju att det fanns en bild att man var på ett visst sätt. Jag säger att jag inte är en bulldozer, jag ville diskutera saker och ville att vi skulle bli bättre - sen uppfattades jag som att jag var en som körde över folk. Det sårade min ambition och min vilja att vi skulle bli så in i helvetes bra och inte vara nöjda och bekväma, men det uppfattades som egoism och fick vissa att tröttna på mig. Jag tror ju att polemik är bra, men jag var rätt ensam om att tycka så, insåg jag sen. Man vill bara vara omtyckt och då tyckte människor att man sårade dem. Men det har jag lärt mig något av, jag tror jag har blivit mycket bättre på att kommunicera: ”Förstod ni vad jag menade?”. En stor del var mitt eget fel att jag var jävligt otålig i Kalmar och så tog jag inte hänsyn till alla delar i processen. I Sirius behöver inte jag ha åsikter om marknadsavdelningen, om hur ungdom sköter sin verksamhet, men i Kalmar, tro mig, då hade jag det. Till slut kanske några också tröttnade på en.

Kommer vi får se Henrik Rydström i Kalmar FF igen?

- Jag står till Ola Anderssons och Sirius förfogande så länge han och de vill. Jag hoppas att det blir länge.