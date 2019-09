Frölings annorlunda resa: ”Gått snabbt - men på en behaglig nivå”

Kalmar FF:s 19-årige anfallstalang Nils Fröling har i år etablerat sig som en startspelare i allsvenskan och imponerat med fem seriemål. Grädden på moset var i förra omgången, då han först kvitterade mot ÖFK från straffpunkten och sedan slog till med ett drömmål från en position långt utanför straffområdet till seger för Smålandsgänget.

- Jag tycker att vi skötte oss väldigt bra, följde vår matchplan nästan helt perfekt, förutom vissa perioder, men det var en riktigt bra laginsats. Jag gjorde ju det med hjälp av mina medspelare, så man kan inte ta någon kredd, säger han till Fotbollskanalen.

Fröling är ödmjuk inför att det var laget som låg bakom att det blev tre poäng. Han känner inte att han förtjänar lite extra kredd för segern.

- Nej, det är en lagsport. Så är det.

19-åringen har tagit en lite annorlunda väg till allsvenskan. I stället för att, som många andra lovande spelare från Stockholm, ta steget in i någon av de stora klubbarnas akademier bestämde han sig efter grundskolan för att flytta från Stockholm och Boo FF för studier på fotbollsgymnasiet i Åtvidaberg med spel i Åtvidabergs FF i superettan.

- Jag har en kompis som gick på fotbollsgymnasium och som sa att det var bra. Jag sökte då på internet och fick upp Åtvidaberg. Jag kände att det var bra för mig och sökte dit.

För Fröling var det inte aktuellt att stanna i Stockholm.

- Jag var så fast besluten om att flytta till Åtvidaberg och fotbollsgymnasiet där, så jag tänkte inte på det. Jag trivdes väldigt bra i ÅFF också, men ville framför allt flytta hemifrån. Jag kände att det var dags att hitta någon annanstans att spela.

Spela fick han också. Fröling gjorde under 2017 sin första säsong i superettan och kom till spel i tio seriematcher innan det vintern 2018 blev flytt till Kalmar med ett U19-kontrakt. Sedan gick det snabbt. Först debut i allsvenskan, sedan mål i matchen efter det och därefter ett A-lagskontrakt.

- Det gäller att huvudet hänger med och det tycker jag att det har gjort ganska bra. Det har gått fort, men på en behaglig nivå. Jag har fått rutinen med speltiden jag behöver. Det känns bra, även om det gått lite upp och ner i tabellen, säger han.

Fröling menar att han fått starkare självförtroende av att få spela mycket. Han känner också att det varit lätt att hålla fokus på rätt saker.

- För mig är det väldigt lätt att fokusera på där jag är just nu. Jag läser inte mycket media och försöker inte tänka på det. Jag är väldigt fokuserad på där jag är nu och på att göra det bra i alla matcher.

Anfallaren funderar därmed inte på en framtida flytt utomlands.

- Just nu tänker jag inte någonting på det. Jag är väldigt fokuserad på de resterande matcherna med Kalmar och det är det enda jag tänker på just nu.

Samtidigt har han inte funderat över att, någon gång i framtiden, representera en klubb i hemstaden Stockholm. I en intervju med 24kalmar.se i maj i fjol sa han att han och hans bästa kompis och hela kompisens familj är ”väldiga Bajen-fans”, men nu menar talangen att det i den intervjun blev ett missförstånd. Han känner inget extra för Hammarby.

- Det är faktiskt inte sant. När det kom ut var det ett missförstånd. Det blev ett missförstånd i kommunikationen. Jag försöker inte tänka på det, säger han.

Fröling har i stället fullt fokus på att bidra till ett nytt allsvenskt kontrakt. Det är något han är övertygad om att Smålandsklubben kommer klara.

- Det är jag ganska säker på. Det känns som att vi kommer att greja det här, säger han.

Kalmar FF ställs under lördagen mot BK Häcken hemma på Guldfågeln Arena i allsvenskan. Matchen börjar klockan 16.00 och sänds på C More Live och streamat på cmore.se.