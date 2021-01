Fruktar det värsta efter nytt publikbesked: "Vi har blivit parkerade på soptippen"

I dag använder regeringen ordningslagen för att minska trängsel och begränsa smittspridningen, en lag som har stoppat supportrar från att stötta sina lag från läktarna - oavsett om det gäller Friends Arena med plats för 50 000 eller Varbergs Påskbergsvallen som tar emot cirka 4 500.

Men tidigare i fjol kom regeringen med ett förslag om en så kallad pandemilag. Med förslaget är ambitionen att öka träffsäkerheten genom mer anpassade regleringar, så verksamheter som kan genomföras på ett smittsäkert sätt ska kunna göra det.

AIK jublade och var positivt inställt till förslaget.

- Vi tolkar en pandemilagen som att man ska kunna göra en värdering utifrån enskilda och specifika behov. Om vi kan komma upp med en plan för hur vi kan bedriva ett fotbollsevenemang på ett smittskyddssäkert sätt så kommer man kunna lyssna på det, sa AIK:s vice klubbdirektör Fredrik Söderberg till Fotbollskanalen.

Men nu kommer oroande besked. Under veckan hade Svenska Fotbollförbundet, i samråd med intresseorganisationerna Svensk Elitfotboll (Sef) och Elitfotboll Dam (EFD), ett möte med idrottsminister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg och då stod det klart att fotbollen, som det ser ut nu, inte kommer att inkluderas i den nya pandemilagen.

- De presenterade hur de har tänkt med den nya pandemilagen och till vår besvikelse var beskedet att man bara lyfter in den stenhårda nedstängningen som har gällt via ordningslagen rakt över in i pandemilagen och det är en katastrof för oss, säger Sef:s generalsekreterare Mats Enquist.

- Jag har lite svårt att begripa hur de tänker. Jag tror alla har erkänt att det har varit för hårt mot idrotten och kulturen och kanske för löst mot andra verksamheter. Att då göra en pandemilag med syfte att kunna ge lite mer anpassade direktiv så känns det otroligt märkligt att man håller ordningslagen intakt istället för att inkludera oss i pandemilagen - så man kan behandla alla lika i framtiden. Det är det som är kärnan i vårt remissvar.

Gav de någon förklaring?

- De erkänner att de har varit orimligt hårda mot vissa verksamheter, i det här fallet oss, men menar på att de inte har haft tid att lösa detta. Det kom även någon förklaring om att det skulle vara politiskt känsligt. Jag tycker inte att det är en bra ursäkt när man stängt ner en del av ett samhälle så hårt som man gjort. Det blir lite absurt när man medger att det har blivit för hårt men också säger att man inte har tid eller politisk lust att rätt till det. De har haft 10 månader på sig för att rätta till detta.

I dagarna lämnade förbundet, i samråd med intresseorganisationerna SEF och EFD, in sitt remissvar på föreslagna covid 19-förordningar till Socialdepartementet för den kommande säsong. Den 12 januari finns det ett möte med Folkhälsomyndigheten, det första sedan mars, och förbundets förhoppning är att man ska kunna ta in publik, mer än 300, till VM-kvalmatchen den 25 mars mot Georgien på Friends Arena - för att sedan fylla läktarna till de allsvenska premiärerna.

- Ja, absolut. Vi på det här. Vi kan göra det under olika nivåer av pandemiläget. Vi ska minnas att det är utomhusarenor som ger enorma möjligheter till säkra avstånd. Vi har en stark erfarenhet hur man kan agera utifrån respektive läge. Det är obegripligt att man inte kan få ha lösningar som faktiskt funkar utifrån vad vi kan göra. Vi har blivit parkerade på soptippen. Låt oss ta ansvar, för det kan vi, avslutar Mats Enquist.