Fyra mål på 28 matcher för Marcus Antonsson: ”Inget som har gått och tyngt mig”

MALMÖ. Löpningarna sitter som de ska. Målen gör det inte. 19 mål på 31 matcher har följts upp av fyra mål på 28 matcher för Marcus Antonsson. - Jag får ”kredden” från lagkamrater och sånt, och det är sånt som stärker en när målen inte rullar in.

När Marcus Antonsson gjorde mål mot Hammarby i april så var det hans 19:e mål på de senaste 31 matcherna, och till detta hade han fem assist. Han såg ut att kunna vara landslagsaktuell efter att ha inlett 2019 lika bra som han avslutade 2018.

När Malmö FF i dag möter Hammarby igen så är det en helt annan målform på Antonsson. På de efterföljande 28 matcherna (20 från start) har han bara gjort fyra mål, mot Domzale, AFC Eskilstuna, Örebro SK, och Elfsborg, och till detta en assist.

- Det är inget som har gått och tyngt mig. Jag tror det syns på mina prestationer. Jag tycker att jag har blivit bättre och bättre, jag känner mig i jäkligt bra form fysiskt och orkar göra jobbet för laget.

- Matcherna har rullat på, jag har inte lagt så mycket vikt vid det. Hade jag varit egoistiskt lagd tror jag att jag hade mått dåligt över det. Nu är jag inte det, utan jag är en lagspelare. Det viktigaste är att vi vinner, inte vem som gör målen, samtidigt som jag är anfallare och min ambition är att göra fler mål.

Han gjorde dock två mål i den stängda träningsmatchen mot Torn i veckan, och Uwe Rösler har oftast haft kvar Antonsson i startelvan, framför allt i allsvenskan, just för Antonssons presspel och förmåga att springa upp ytor för medspelarna. Exempelvis är det fyra startspelare – Sören Rieks, Markus Rosenberg, Anders Christiansen, Arnor Traustason – som tar fler avslut än Antonsson.

- Får man fortsätta spela i MFF så betyder det att man gör nytta på andra sätt.

- Och jag är ganska anpassningsbar. Jag tror att jag är ganska enkel att spela med för andra spelartyper. Jag har spelat med en stor rad spelare genom karriären och det har inte spelat så stor roll för min del.

Malmö FF möter i dag Hammarby, i en match som börjar 15.00 och sänds via C More.