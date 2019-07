Fyra nyförvärv klara - men HIF vill värva mer: "Ska försöka få in något bra namn till"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

SOLNA. Helsingborg har värvat fyra spelare i sommar. Men fler ska in, är tanken. - Vi ska försöka knyta till oss något bra namn till, säger Andreas Granqvist till Fotbollskanalen.

Helsingborgs IF har varit aktivt på transfermarknaden under den senaste tiden. Den offensiva duon Rasmus Jönsson (Buriram United) och Andri Runar Bjarnason (Kaiserslautern) har lämnat, medan målvakten Anders Lindegaard (Burnley), mittfältaren Daniel Hafsteinsson (KA Akureyri), mittfältaren Ibrahim Bance (Asec Mimosas, lån) och forwarden Alhaji Gero (Östersund) hämtats in.

Men trots att fyra nyförvärv redan är klara vill HIF värva mer i sommar. Det ger både tränaren Henrik Larsson och spelande sportchefen Andreas Granqvist besked om efter lördagens förlust mot AIK.

- Vi har alla förutsättningar att lyckas med det vi vill med den trupp vi har, även om vi fortfarande tittar på förstärkningar - framför allt i främre leden, säger Larsson.

Granqvist, som tidigare sagt till Helsingborgs Dagblad att man tittar på att ta in en målvaktsbackup, säger:

- Förhoppningsvis får vi in något namn till innan fönstret stänger. Vi ser positivt på framtiden och ska försöka knyta till oss något bra namn till, och sen göra en bra höstsäsong.