Fyra omgångar – sedan var Berget vingback igen: ”Spelar ju hellre där än att inte spela som forward”

Hösten 2017 positionerades Jo Inge Berget som vänster vingback när Malmö FF bytte spelsystem. Han accepterade det för hösten, men lämnade laget och var därefter ett år i MLS. När han kom tillbaka i MFF i vår så var både Berget och framför allt Uwe Rösler tydliga: han var tillbaka i MFF för att primärt spela som anfallare.

De inledande omgångarna var han anfallare, men i de fyra senaste matcherna som han har spelat så har han startat en match som anfallare, en som höger vingback, och gjort två längre inhopp (45 respektive 25 minuter) som höger vingback.

- Det tog inte lång tid, skrattar Berget till.

- Någonting måste det ju vara, flera tränare sätter mig där. Det har ju varit lite skador där bak, det har kanske varit en liten anledning. Jag visste att jag kunde spela där också. Då har man ju också en rejäl konkurrens där uppe på topp, så det är svårt att spela in sig där. Då kanske det blir vingback igen.

- Nu är det lite så att jag kom in i laget sent. Det är viktigt att komma in i fotbollen och få lite matcher. Speltid är viktigt nu. Jag spelar ju hellre där än att inte spela som forward. Det är ju inte så att jag såg mig här som tre år som vingback nu, men så länge vi vinner och spelar bra så kan jag spela lite runt omkring. Nu är ju Rasmus (Bengtsson) borta så det kanske blir mittback den här gången, ler han fram.

Berget är aktuell för att starta som höger vingback mot AFC Eskilstuna i dag. Andreas Vindheim och Eric Larsson är övriga alternativ, men formsvaga Vindheim är bara i MFF i drygt en vecka till innan han flyttar till Sparta Prag och Eric Larsson kanske måste spela mittback.

- Jag klagar inte om jag spelar där. Jag gör det jag ska göra oavsett.

En annan del i Bergets positionsförändringar är att han under de senaste åren haft många tränare som har använt honom på olika sätt. Bara de senaste fyra och ett halvt åren har han haft åtta olika huvudtränare. Han har behövt att anpassa sig för något nytt minst en gång per år, men oftast två gånger per år.

- Många att förhålla sig till, många som ser på mig på lite olika sätt. En användbar spelare som de tycker är bäst någon här, någon där, någon där. Många positioner, mycket hit och dit.

Nu är han dock i Malmö, kanske för en lång tid framöver. Han har flyttat klart, allt är på plats vid sidan av planen, och det enda som har stört honom är en mindre känning som gjorde att han missade två matcher.

Han blev utbytt efter att ha fått behandling i senaste matchen, men han sa själv att det var planerat att han inte skulle spela 90 minuter och att det mest handlade om trötthet. Att det kom en liten känning kanske hade något att göra med att han inte hade någon riktig försäsong. Han kom till Malmö FF i början av mars efter att ha varit klubblös i flera månader.

- Det är svårt att säga (om känningen berodde på det), men jag kom in lite sent. Sedan lyckades jag komma ikapp rätt snabbt. Det kändes riktigt bra i början, det gick snabbt, men man känner kanske lite nu att man inte hade det grundjobbet som man borde ha.

Fystränaren Ben Rosen säger dock att han inte har någon oro för Bergets fysiska status på längre sikt.

- När han kom hit gjorde vi lite fystester och såg att han hade lite jobb kvar, men det blev avklarat väldigt, väldigt snabbt. När vi sedan tittade på siffrorna som han presterar (fysiskt) i matcherna... De är enorma. Det är exakt samma som när han var här tidigare. Han har tur att han har fysiska gåvor som andra människor inte har.

Malmö FF möter i dag AFC Eskilstuna. Matchen börjar 16.00 och sänds på C More Live 3 och på cmore.se.