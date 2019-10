Fysiskt stökig säsong för Berget: "Ofta varit en mindre skada som stannat kvar"

MALMÖ. Jo Inge Berget kom fel in i säsongen, utan någon försäsong, och åkte på tre mindre skadeavbrott. Han börjar att bli sliten, men han har också kunnat spela 90 minuter i fem av de sex senaste matcherna. - Man har kommit lite snett in i det, säger Berget.

Jo Inge Berget kom till Malmö FF i våras utan någon försäsong, precis innan allsvenskan började, och det höll i drygt en månad innan han var borta med en skada. Han kom tillbaka, startade några matcher i rad på kort tid, och fick en ny mindre skada.

Samma sak igen när han kom tillbaka: några starter på kort tid, och ny skada.

- Man blir ju sliten, men det är skönt att det funkar igen. Att man kan spela 90 minuter. Det har varit av och på i år, säger Berget.

Han känner nämligen att det har blivit skillnad sedan förra landslagsuppehållet. Efter det har han spelat 90 minuter i fem av sex matcher utan att det har kommit bakslag.

På Uwe Rösler lät det efter matchen mot FC Köpenhamn som att Berget skulle vila mot IFK Göteborg i dag, men det kan bli en ny start om Sören Rieks inte kommer till spel, även om det kan vara en högre skaderisk efter hårt matchande.

- Eller skador och skador. Det har varit att man har blivit trött och man känt att det inte har fungerat. Sedan har det varit i några matcher där man har blivit utbytt, som mot Häcken, men det har inte varit några långvariga grejer. Det är lite skillnad kanske när man inte haft en riktig försäsong. Man har kommit lite snett in i det.

- Och det har ofta varit en mindre skada som stannat kvar.

Skulle Rieks missa matchen så lär Berget spela som vänster vingback igen, något som han gjorde fint i andra halvlek mot FCK. Annars har han mest spelat som höger vingback i år.

- Jag kör hellre till vänster, men den är väl Sörens.

- Det blir att man lättare kan komma in i skottläge på ett annat sätt. Man kan det till vänster också, men det blir inte lika naturligt att svinga ett skott från 25 meter därifrån.

- Samtidigt som kanske det uppbyggande spelet, och att vända runt, är lite enklare till höger.

Det har också gått drygt två månader sedan det ikoniska skägget rakades bort, men efter det har han låtit det växa ut igen.

- Det tar ju lite tid innan det är som innan, men vi får se hur det ser ut i januari.

MFF möter i dag IFK Göteborg, i en match som börjar 17.30 och sänds via C More.