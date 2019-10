Gall förnekar flyttryktet: "Älskar klubben – men det har varit en svår säsong"

Tidigare i veckan skrev Fotbolldirekt att Romain Galls agent har fått tillåtelse av MFF att se över nya klubbar för Gall.

- Jag vet inte vilka som skrev det, säger Gall.

- Jag känner inte till det. Jag vill stanna här. Jag älskar klubben. Det har varit en svår säsong, men jag hoppas på det bästa. Jag vill spela nästa år. Jag tänker inte på det.

Han anlände förra sommaren, startade tio av 16 allsvenska matcher, och startade bland annat mot Gif Sundsvall i omgång två i år. Efter det har MFF spelat 34 matcher och Gall har bara startat i fyra av dem, varav två i allsvenskan.

- Det har varit en svår säsong. Som tävlingsmänniska vill man spela, ha rytmen i sig, bidra, göra mål, och känna känslan av att spela varje helg. När man inte har det flytet och den rytmen så kan det bli väldigt tufft, och svårt mentalt och fysiskt.

- Men jag gör allt jag kan på träning och utanför planen för att hålla mig redo.

Istället har majoriteten av speltid kommit via inhopp. Av hans 14 inhopp under samma period så har åtta varit på cirka en kvart eller kortare tid, och ofta har han hoppat in på olika positioner. Än så länge har han inte presterat lika väl i inhopparrollen.

- Mot Falkenberg (ett mål och två assist) startade jag, sedan matchen efter var det inte lika många minuter, samma matchen efter, sedan lite fler minuter, sedan kanske inga minuter. Jag tror alla spelare hade haft svårt att hitta rytmen och få självförtroende.

- Om det bara är femton, tio, fem minuter, då får man kanske bara en aktion i matchen. Man kan bara göra det man kan på träning för att hålla sig skarp, men i match är det annorlunda. Sedan får man kanske en-två aktioner i matchen och de stannar då kvar i ditt huvud.

Det är dock möjligt att Gall startar mot Hammarby. MFF saknar definitivt Anders Christiansen och Bonke Innocent, och Oscar Lewicki är tveksam till spel. Det gör att en centralt mittfältsplats kan gå till Gall eller Erdal Rakip.

MFF möter i dag Hammarby, i en match som börjar 15.00 och sänds via C More.