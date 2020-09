Gall kan göra debut mot Sirius: "Individuella kvaliteten är hög - inget snack om det"

Örebro SK tar under lördagen emot IK Sirius hemma på Behrn Arena i allsvenskan. Då kan nyförvärvet Romain Gall, som i somras kom in på lån från Malmö FF, göra debut för Närke-laget. Yttern har under senaste tiden varit skadad, men är nu redo för spel.

Gall, 25, tror själv inte på spel från start, men hoppas däremot på ett inhopp.

- Det upp till coachen att avgöra om jag ska spela och hur länge. Men jag är redo att ta den tid jag får. Vi får se hur det blir, säger han till NA.

ÖSK-managern Axel Kjäll är glad över att Gall är redo för spel igen.

- Romain har sett riktigt bra ut i veckan. Hans individuella kvalitet är hög, inget snack om det. Nu gäller det att få in honom i vårt sätt att spela, och framför allt bygga relationer med lagkamrater, säger managern till NA.

Örebro SK är placerat på elfteplats i allsvenskan, medan Sirius är sexa i serien.