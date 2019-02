Galls senaste två år – åtta mål med högern, åtta med vänstern: ”Små detaljer som kanske inte alla jobbar med”

Det har nu gått två år sedan som Romain Gall kom upp till toppen i Sverige, först till Gif Sundsvall och sedan en flytt till Malmö FF. Under de två åren har han gjort 17 mål i tävlingsmatcher. Ett mål på nick, åtta med vänsterfoten, åtta med högerfoten.

Det krävs att man kollar på Galls frisparks- eller hörnläggande för att se vilken fot han föredrar. Han säger själv att det är högern och att han inte använder vänstern vid exempelvis fasta situationer. Hur kommer det sig då att han skjuter så bra även med vänstern?

- Det handlar om mycket hårt arbete. Timmar som folk inte ser, arbete jag har gjort med min bror där hemma. Små detaljer som kanske inte alla jobbar med, och där försöker jag att även jobba med min vänsterfot.

Är det någon särskild detalj som du arbetar med för att bli bättre nu?

- Jag försöker bara bli generellt bättre. Jag behöver förbättra mitt defensiva spel och min fysik. Jag fokuserar på det.

Förra säsongen kom Gall upp i totalt 13 mål i allsvenskan. Blir det då minst 14 det här året?

- Fler! Nej, men vi får se. Vi fokuserar på att ha bra prestationer, och sedan kommer målen när de kommer.

Den 24-åriga amerikanska landslagsspelaren ska den här försäsongen försöka visa Uwe Rösler att han ska få ännu mer speltid. Han fick starta i tio av 16 allsvenska matcher sedan flytten i somras, samt hoppa in två gånger, men när det kom till Europa League blev det endast fem kortare inhopp.

- Jag vet att säsongen kommer bli spännande med alla de här matcherna. Jag ser fram emot det.

Du fick mycket speltid 2018, men hade inte en helt given startplats. Var ser du dig själv 2019?

- Nu är det ett helt nytt år. Man kommer hit pigg, så jag försöker bara slåss för min position och bli bättre varje dag.

I dag har Malmö FF sin tredje träningsmatch för året, efter matcher mot IFK Malmö (2-2) och Lyngby (5-1). I laget saknas Dusan Melicharek och eventuellt Markus Rosenberg som har haft ryggsmärtor, samt även Tim Prica som inte är med på lägret.

De möter Krasnodar som bland annat har Viktor Claesson och Kristoffer Olsson i truppen. Krasnodar har även en till träningsmatch i dag, mot New England Revolution, och ytterligare en träningsmatch mot MFF på måndag. Laget ligger på andra plats i ryska ligan, och har den här försäsongen spelat mot Beijing Renhe (1-1), Basel (0-2), och ett Kina U25 (2-0).

Träningsmatchen mellan MFF och Krasnodar sänds via C More och startar klockan 16.00.