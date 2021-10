Gazimbas besvikelse efter ÖSK-sparken: "Om det var sant? Förmodligen inte..."

Vitor Gazimba tog över som ny huvudtränare för Örebro SK under sommaruppehållet. Portugisen ledde ÖSK till två segrar på 14 allsvenska matcher och inför de åtta sista omgångarna ligger laget näst sist med sex poäng upp till kvalplats.

Under torsdagskvällen kom beskedet att ÖSK beslutat sig för att sparka Gazimba och plocka in Marcus Lantz som ersättare. Detta trots att styrelseordförande Carl Pauly så sent som i måndags uttalade sig för Nerikes Allehanda om att styrelsen hade fullt förtroende för Gazimba.

- Ja, men jag kan inte säga något annat i det läget. Så fungerar det. Det är ett förtroende, ledarskap. Om min chef säger att han inte har förtroende för mig, då kan inte jag vara kvar. Vi har förtroende för våra medarbetare fram till den dagen då vi måste göra något annat. Och där är vi i dag, säger Pauly till NA under fredagen.

Hur Gazimba ser på beslutet att han tvingas lämna?

- Besviken, självklart, väldigt besviken. Jag kände att jag hade förtroendet från spelargruppen, tränarstaben och alla som jobbade runt laget. Vi hade allt som behövdes för att klara kontraktet i de sista åtta matcherna. Vi har förbättrat oss på många områden de senaste matcherna, så alla indikatorer fanns där för att lösa det. Jag är besviken över att inte få fullfölja säsongen och klara kontraktet tillsammans med laget, för jag tror fortfarande att ÖSK kommer fixa det här, säger Gazimba till Fotbollskanalen.

Hur ser du på uttalandet från ordföranden att styrelsen har fullt förtroende från dig och sedan får du sparken några dagar senare?

- Väldigt besviken, förstås. Jag sa i går till NA att jag kände fullt förtroende från styrelsen, så från min sida var det helt transparent. Allt det jag sa var sant. Ingen har pratat med mig om detta, så jag har inte fått några indikationer på det här beskedet. Deras ord är upp till dem att svara på. De beslutade inte det på fem minuter, så det är uppenbart att något var på gång.

Talade ordföranden sanning när han sa att klubben hade förtroende för dig, tror du?

- Det vet jag inte, men när de gör den här typen av förändringar är det något som de har diskuterat. Det är inte från en dag till en annan. Jag fick inte någon indikation i den här riktningen förrän i går (torsdag). Om det var sant eller inte att de hade fullt förtroende… förmodligen inte, för de tog det här beslutet.

Gazimba hoppas nu att ÖSK klarar sig kvar i allsvenskan och kommer heja på från sidan.

- Jag bryr mig mycket om alla i klubben och önskar dem allt det bästa. Jag hade älskat att vara en som hade kämpat med dem, men den här gången kommer jag vara en supporter till som lider utanför.

Efter landslagsuppehållet ställs ÖSK mot bottenkonkurrenterna IFK Göteborg, Degerfors och Halmstad i tre livsviktiga matcher för att kunna säkra nytt kontrakt.