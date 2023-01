Georgson känner sig inte överkörd i MFF: "Alla som jobbar här är betjänter under en viss tid"

Vid denna tidpunkt för ett år sedan utökades Malmö FF:s sportsliga organisation sedan Andreas Georgson lämnat jobbet som assisterande tränare i Arsenal för att bli sportchef i MFF. Daniel Andersson fick efter åtta säsonger som sportchef titeln sportdirektör, med ett mer övergripande ansvar över den sportsliga organisationen. Fjolårets allsvenska sjundeplats har dock tvingat klubben till förändringar efter bara ett år. MFF har den senaste tiden jobbat med en utvärdering över fiaskosäsongen och gjort det ovanliga draget att ta in två externa personer i den processen.

Ett resultat av detta meddelades under förmiddagen, när MFF presenterade den nya sportsliga organisationen . Titeln sportdirektör försvinner och Andersson blir nygammal sportchef. Georgson blir teknisk chef med "strategiskt ansvar för att uppnå föreningens långsiktiga sportsliga mål", och får inte längre huvudansvaret för spelarrekryteringar.

- Sedan har väl upplevelsen varit att när man dessutom blir ansvarig för de vardagliga, kortsiktiga grejerna i hur ett herrlag sköts - med allt från att få in nya spelare till att köra de sista förhandlingarna, med också att hantera allt administrativt som resor och hur vardagen funkar - så är det en risk att det långsiktiga hamnar lite på vänt i vissa perioder som är intensiva. Då är detta ett sätt att försöka se till att den delen av våra beslut alltid är högt prioriterade och finns på dagordningen.

Känner du att du blivit överkörd av utvärderingens beslut? - Nej, det tycker jag nog inte. Utan jag har från början sagt att alla vi som jobbar för klubben är betjänter under en viss tid. Och likadant för mig - där jag tror att jag kan göra mest nytta öser jag på och kör. Många av de här områdena brinner jag väldigt mycket för och är duktig på. Det (att vara överkörd) skulle jag inte säga. Förhoppningen är nog snarare att det blir ännu tydligare även för mig. Det är det här som tiden ska prioriteras på i vardagen.

För Georgsons del har utfallet av hans värvningar under 2022 varit blandat, med flera nyförvärv som inte presterat. Den 41-årige skåningen hade dessutom ansvaret som interimtränare under några veckor i augusti och september under en tid då MFF kopplades bort från den allsvenska toppstriden.